Waldbrandgefahr und Dürre: Grüne fordern Maßnahmen

Der Waldbrand in Eisbach fordert die Einsatzkräfte seit Tagen stark. Gleichzeitig verschärfen Trockenheit und steigende Waldbrandgefahr die Lage. Daher werden Maßnahmen gefordert, um künftig besser darauf reagieren zu können.

Aktuell herrscht laut den steirischen Grünen Alarmstufe Rot im ganzen Land. Denn die Trockenheit hält nach wie vor an, und der aktuelle Waldbrand in Eisbach-Rein (Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark) fordert die Einsatzkräfte stark. Die Partei sieht daher dringenden Handlungsbedarf, Maßnahmen zu entwickeln, um die Wasserversorgung künftig sicherzustellen, der steigenden Waldbrandgefahr entgegenzutreten und die Einsatzkräfte zu entlasten.

Dürre, Waldbrände und Wasserknappheit nehmen zu

„Wir haben gerade erst April, und trotzdem haben wir schon mit riesigen Waldbränden zu kämpfen, die den Einsatzkräften alles abverlangen“, sieht Klubobfrau Sandra Krautwaschl die Lage dramatisch: „Unsere Feuerwehrleute leisten seit Tagen Übermenschliches. Was es jetzt braucht, ist das selbe Engagement seitens der Landesregierung, um die Steiermark bestmöglich auf die Zukunft vorzubereiten.“

© Puhek Die Klimaszenarien zeigen deutlich, dass Dürre, Waldbrände und Wasserknappheit massiv zunehmen werden“, sagt Sandra Krautwaschl.

Konkrete Fragen an die Regierung

In der nächsten Landtagssitzung werden die Grünen deshalb die aktuelle Regierung mit den aktuellen Herausforderungen konfrontieren und einen konkreten Plan einfordern: „Wie bereitet das Land die Feuerwehren auf die steigende Waldbrandgefahr vor? Wie können wir Trockenheit entgegenwirken und mehr Wasser in der Landschaft halten? Was sind Maßnahmen, die sicherstellen, dass Menschen und Landwirtschaft auch in Zukunft noch genug Wasser zur Verfügung haben?“