Über 65 Jahre Geschichte: Steirischer Familienbetrieb mit Wappen geehrt

Über 65 Jahre besteht das Familienunternehmen Gesslbauer bereits. Nun war es so weit: Ihnen wurde das steirische Landeswappen überreicht.

Das oststeirische Familienunternehmen Gesslbauer blickt auf eine lange Geschichte zurück und ist über die Grenzen der Steiermark hinaus ein Aushängeschild in der Motorradbranche. Das 1958 von Roman und Friederike Gesslbauer gegründete Unternehmen startete ursprünglich als Tankstelle und wird inzwischen in dritter Generation geführt. Trotz stetiger Vergrößerung ist man dem Standort Birkfeld im Joglland (Bezirk Weiz, Steiermark) treu geblieben. Damit beweisen sie, dass man auch abseits von großer Ballungsräume ein führendes Unternehmen leiten kann.

Landeswappen für Gesslbauer

Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) überreichte am Mittwochnachmittag im Rahmen einer feierlichen Zusammenkunft das Steirische Landeswappen an das erfolgreiche Familienunternehmen. Die Geschäftsführer Andreas Gesslbauer und Gerold Gesslbauer junior sowie Ehrentraud Gesslbauer und Nadine Gesslbauer freuten sich über die ehrenvolle Auszeichnung. „Ich bedanke mich bei einem Unternehmen, das viel mehr ist als ein Fachbetrieb. Die Gesslbauer GmbH ist ein Symbol für steirische Tatkraft, Pioniergeist und echte Leidenschaft. Ich freue mich, für außerordentliche Verdienste um die steirische Wirtschaft die Urkunde zur Führung des steirischen Landeswappens überreichen zu dürfen“, so der Landeshauptmann. Besonders hob der Landeshauptmann in seiner Ansprache die Authentizität des Unternehmens hervor.

©Land Steiermark LH Mario Kunasek überreichte den Geschäftsführern Gerold Gesslbauer junior und Andreas Gesslbauer (v.l.) die Urkunde zur Führung des Landeswappens.

Geist des Familienbetriebs

Das Team der Firma Gesslbauer besteht aus 20 Mitarbeitern, davon sind vier Lehrlinge. Mit über 1.400 verkauften Fahrzeugen und Maschinen jährlich und einer führenden Rolle im Bereich Motorrad, als Servicestätte sowie auch im Bereich Forst- und Gartentechnik ist immer eines geblieben: Der Geist des Familienbetriebs.