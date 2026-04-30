Goldene Tanne für SPAR Ligist: „Ich bin unglaublich stolz“

Jährlich werden die besten SPAR-Standorte in Österreich ausgezeichnet. Dieses Jahr war das Geschäft in Ligist (Bezirk Voitsberg, Steiermark) dran. Die Entscheidung der Jury basierte dabei auf einer Vielzahl von Kriterien: Neben der Warenpräsentation überzeugte der SPAR-Supermarkt durch Kompetenz in den Bereichen Frische und Feinkost sowie durch Freundlichkeit und fachliche Kompetenz des gesamten Teams. Auch die Umsatzsteigerung im Vergleich zum Vorjahr spielte bei der Bewertung eine große Rolle „Ich bin unglaublich stolz auf mein Team – diese Auszeichnung gehört jeder und jedem Einzelnen von uns. Nur durch unseren gemeinsamen Einsatz und die Leidenschaft für den Beruf konnten wir dieses Ziel erreichen“, so Marktleiter Leon Nestic.

©Werner Krug / SPAR Der SPAR-Supermarkt in Ligist, wurde mit der „Goldenen Tanne“ ausgezeichnet.

Wie bekommt man die Goldene Tanne?

Um die Goldene Tanne zu erhalten, wird von der Jury eine wirtschaftliche Bewertung anhand festgelegter Kriterien durchgeführt. Die Entwicklung der Frischeabteilungen – insbesondere der Feinkost- sowie der Obst- und Gemüseabteilung – spielt bei der Bewertung ebenso eine Rolle wie die Reduzierung des Verderbs oder eine niedrige Fluktuation. Der SPAR-Supermarkt in Ligist schnitt in allen Kriterien gut ab und wurde als Siegermarkt in der Steiermark ausgezeichnet. Die Verleihung fand im Rahmen der traditionellen SPAR-Filialtagung in der Messe Graz statt.