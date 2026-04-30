Schutz vor Hochwasser: Neues Warnsystem geht in Betrieb

Ab 1. Mai startet ein Digitalisierungsprojekt für den steirischen Hochwasserschutz. Rückhaltebecken in der Steiermark wurden mit Mess- und Alarmierungstechnik ausgestattet, um im Notfall Alarmmeldungen versenden zu können.

Nach der Pilotphase wurde das Projekt „Ramon“ zur Digitalisierung des Hochwasserschutzes in der Steiermark umgesetzt. Bis Mai sollen alle 150 Rückhaltebecken vollständig in Betrieb und digital vernetzt sein. Dafür wurden sämtliche steirischen Rückhaltebecken mit Mess- und Alarmierungstechnik der Firma Geodata aus Leoben ausgestattet. Die Pegelstände werden dabei automatisch über Radar- und Drucksonden überwacht, die Daten anschließend auf einer Webplattform dargestellt. Bei jedem Rückhaltebecken sind Alarmschwellenwerte definiert. Werden diese überschritten, alarmiert das System „Ramon“ die zuständigen Kontaktpersonen per SMS bzw. E-Mail. Um die Alarmmeldung verifizieren zu können, wird automatisch ein Foto der Situation vor Ort übermittelt.

© Geodata ZT GmbH In der Steiermark startet der digitale Hochwasserschutz.

Reaktionszeit bei Hochwasser soll verkürzt werden

„Anlagenbetreiber, Fachexperten sowie Einsatzkräfte können im Hochwasserereignisfall laufend beobachten und bei unvorhergesehenen Ereignissen rasch reagieren. Darüber hinaus können die Auswirkungen von Starkregenereignissen in kleinen Einzugsgebieten besser beobachtet werden, sodass es zu einer wesentlich schnelleren Reaktionszeit kommt und nötige Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung noch schneller gesetzt werden können“, erklärt Landesrätin Simone Schmiedtbauer. Durch die kontinuierliche Aufzeichnung aller Pegelstände können Hochwasserereignisse außerdem besser dokumentiert und in zukünftige Risikoanalysen eingebunden werden.