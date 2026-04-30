Bericht zeigt: Hunderte Kinder ohne Kindergartenplatz in der Steiermark

Der Bericht der Statistik Austria legt offen, wie es um die Kinderbetreuung in der Steiermark bestellt ist. Das heizt vor allem die Kritik in der Politik an.

Die Lage in der Steiermark sieht dabei alles andere als rosig aus, denn der Bericht „Bildung in Zahlen“ zeigt, dass es nach wie vor kein anderes Bundesland gibt, in dem so wenige Kinder in den Kindergarten oder die Kinderkrippe gehen. Mit einer Betreuungsquote von nur 22,9 Prozent bei Null- bis Zweijährigen liegt die Steiermark weit unter dem österreichweiten Schnitt von 34,8 Prozent. In Wien sind es im Vergleich dazu sogar 46,4 Prozent.

Fehlt das Kinderbetreuungsangebot in der Steiermark?

Auch bei den Kindergartenkindern liegt die Steiermark weit zurück: 88,9 Prozent der Drei- bis Fünfjährigen besuchen einen Kindergarten, das liegt deutlich unter dem Österreichschnitt von 94,3 Prozent. Für NEOS ist klar: Der Hauptgrund dafür ist nicht fehlender Bedarf, sondern ein fehlendes Angebot. “Anstatt den Ausbauturbo zu zünden, tritt die Landesregierung auf die Bremse, sucht Ausreden und redet den Bedarf klein“, kritisiert Niko Swatek.

©NEOS Steiermark Die Landesregierung kennt das Problem, ignoriert es weiter und nennt das Familienpolitik”, betont Swatek.

“Jedes Jahr beginnt für unzählige steirische Eltern dieselbe Zitterpartie“

Nach wie vor bekommen zu wenig Kinder einen Platz, das haben NEOS bei der letzten Landtagssitzung in Erfahrung gebracht: 421 Kindergartenkinder haben in der Steiermark keinen Kindergartenplatz bekommen und 1237 weitere befinden sich auf einer Warteliste. Bei den Kinderkrippen ist die Lage ähnlich: 162 haben bereits eine Absage erhalten während 902 Kinder auf der Warteliste bleiben. Viele Eltern wissen nicht, ob sie ihr Kind im Herbst zuhause betreuen müssen. “Jedes Jahr beginnt für unzählige steirische Eltern dieselbe Zitterpartie. Sie wissen nicht, ob sie im Herbst einen Platz bekommen oder ihren Beruf aufgeben müssen. Anstatt auszubauen, gibt es heute weniger Kindergartenplätze als noch 2023.“

NEOS fordern Fixplatzgarantie für steirische Kinder

NEOS sehen sich vom Bericht bestätigt und wiederholen ihre Forderung auf eine Fixplatzgarantie für jedes steirische Kind ab dem zweiten Lebensjahr. Swatek: “Die Steiermark darf nicht Österreichs Bildungsschlusslicht bleiben. Unser Wohlstand wächst mit dem Wissen unserer Kinder. Es ist höchste Zeit, dass die Landesregierung Bildung endlich zur Priorität macht.”