Staatsfeiertag in der Steiermark: Welche Geschäfte haben geöffnet?

Wer kennt es nicht? Man vergisst völlig darauf, dass Feiertag ist, und hat vergessen einzukaufen. Oder man merkt, dass etwas Wichtiges fehlt. Doch keine Panik, es gibt einige Geschäfte, die am 1. Mai geöffnet haben.

Eigentlich ist der 1. Mai in Österreich der Tag der Arbeit, doch trotzdem haben viele Geschäfte am Feiertag geschlossen. Wer jedoch merkt, dass er wichtige Lebensmittel braucht oder darauf vergessen hat, muss sich keine Sorgen machen, denn es gibt einige Geschäfte, die trotzdem geöffnet haben.

Diese Geschäfte haben am 1. Mai in der Steiermark geöffnet Billa Seiersberg-Pirka, SC Seiersberg Top 1/1/8

Graz, Wiener Straße 351

Raaba-Grambach, Dr.-Auner-Straße 20

St. Sebastian, Erlaufseestraße 17

Liezen, Salzburger Straße 1 Spar Leoben, Bahnhofplatz 4

Graz Hauptbahnhof, Europaplatz 6

Graz-Feldkirchen Flughafen, Flughafenstraße 51

Bäckereien und Tankstellenshops haben geöffnet

Neben den genannten Geschäften haben aber auch noch einige Tankstellenshops und Bäckereien geöffnet. Billa und Spar betreiben in der ganzen Steiermark verteilt viele Tankstellen-Shops, in denen man in der Regel an jedem Tag der Woche auch einkaufen kann. Die Öffnungszeiten der Bäckereien und Tankstellen-Shops kannst du auf den jeweiligen Homepages nachlesen.