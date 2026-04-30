„Echte Chancen erhalten“ – Steirer zeigen, wie Inklusion geht

Stärken erproben und Chancen erhalten: Passend zum Tag der Inklusion macht die Lebenshilfe Hartberg darauf aufmerksam, wie wichtig die Teilhabe an der Arbeitswelt für Menschen mit Beeinträchtigung wirklich ist.

Zum Tag der Inklusion am 5. Mai 2026 macht die Lebenshilfe Hartberg darauf aufmerksam, wie wichtig Teilhabe an der Arbeitswelt für Menschen mit Behinderung ist.

Zum Tag der Inklusion am 5. Mai 2026 macht die Lebenshilfe Hartberg darauf aufmerksam, wie wichtig Teilhabe an der Arbeitswelt für Menschen mit Behinderung ist.

In der vergangenen Woche hat Patrick Almbauer das Team des Bauhofs der Marktgemeinde Neudau (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark) bei der Gestaltung öffentlicher Grünflächen unterstützt. Ebenfalls in Neudau hat Gerlinde Plank bei der Volkshilfe praktische Erfahrungen in Küche und Service gesammelt. Doch für die beiden von der Lebenshilfe Hartberg begleiteten Personen war das Praktikum weit mehr als ein zeitlich begrenzter Einsatz: Es war die Möglichkeit, reale Arbeitssituationen kennenzulernen, eigene Stärken zu erproben und neue berufliche Perspektiven zu entwickeln.

©Lebenshilfe Hartberg | Zum Tag der Inklusion am 5. Mai 2026 macht die Lebenshilfe Hartberg darauf aufmerksam, wie wichtig Teilhabe an der Arbeitswelt für Menschen mit Behinderung ist. ©Lebenshilfe Hartberg | Patrick Almbauer unterstützte im Rahmen eines Praktikums das Team des Bauhofs Neudau bei Arbeiten im öffentlichen Grünraum. ©Lebenshilfe Hartberg | Im Rahmen eines Praktikums sammelte Gerlinde Plank praktische Erfahrungen im Küchenbereich der Volkshilfe in Neudau.

Lernen im eigenen Tempo

Diese Erfahrungen sind Teil des Angebots „Teilhabe an der Beschäftigung in der Arbeitswelt (TaB)“: Menschen mit Behinderung werden individuell dabei unterstützt, einer Beschäftigung nachzugehen. Im Mittelpunkt stehen dabei Orientierung, Entwicklung und Lernen im eigenen Tempo. Praktika sind ein zentrales Element von TaB. Sie helfen dabei, Interessen zu klären, unterschiedliche Tätigkeitsfelder kennenzulernen und realistische Entscheidungen für die persönliche Zukunft zu treffen.

Tag der Inklusion am 5. Mai

TaB-Praktika finden vorrangig in regionalen Betrieben statt. Im Integrationszentrum Neudau ermöglicht die Lebenshilfe Hartberg auch Praktika in trägereigenen Bereichen, erläutert Hannes Knittelfelder, Geschäftsführer der Lebenshilfe Hartberg: „Inklusion in der Arbeitswelt gelingt dort, wo Menschen echte Chancen erhalten, sich auszuprobieren, ihre Stärken zu entdecken und mit Begleitung realistische berufliche Perspektiven zu entwickeln.“ Rund 300 Praktikumstage pro Jahr unterstreichen die Bedeutung dieses Angebots der Lebenshilfe Hartberg. Ziel ist es, Brücken zwischen Förderung und Arbeitswelt zu bauen – gemeindenah, regional verankert und individuell begleitet. Zum Tag der Inklusion am 5. Mai zeigt die Lebenshilfe Hartberg: Inklusion entsteht dort, wo Menschen echte Möglichkeiten erhalten, ihren eigenen Weg zu gehen – so wie Patrick Almbauer und Gerlinde Plank.