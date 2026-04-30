Matratze in Flammen – 16-Jähriger bei Löscharbeiten verletzt

Die Feuerwehr musste zu einem Zimmerbrand in Kapfenberg ausrücken. Eine Matratze soll in Brand geraten sein. Ein Jugendlicher wurde bei den Löscharbeiten verletzt.

Zu einem Zimmerbrand kam es am Donnerstagabend in Kapfenberg (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark). „Gemeldet war seitens eines Notrufers ein Zimmerbrand in einem Einfamilienhaus, wobei zunächst unklar war, ob sich Personen im Haus befinden“, heißt es seitens der Bezirksstelle Bruck-Mürzzuschlag. Als die Einsatzkräfte am Notfallort eintrafen, bestätigte sich ein Brand im Haus. Eine Matratze hat aus ungeklärter Ursache zu brennen begonnen. Zum Zeitpunkt des Einsatzes befanden sich keine Personen im Haus.

©Rotes Kreuz Bruck-Mürzzuschlag | Lütgendorf J. In Kapfenberg kam es zu einem Zimmerbrand.

Steirer musste ins Krankenhaus

Bei den Löscharbeiten erlitt eine 16-jährige Person eine Rauchgasvergiftung. Nach der Erstversorgung wurde der Obersteirer in das Landeskrankenhaus Bruck an der Mur eingeliefert. Vor Ort waren die freiwilligen Feuerwehren Kapfenberg-Stadt, FF Kapfenberg-Hafendorf und FF Kapfenberg-Parschlug.