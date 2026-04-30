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Ein Bild auf 5min.at zeigt den strahlend blauen Himmel über dem Faaker See.
Am Staatsfeiertag scheint in der Steiermark die Sonne.
Steiermark
30/04/2026
Prognose

Freitag in der Steiermark: Viel Sonne und bis zu 20 Grad,

Der Saatsfeiertag verläuft in der Steiermark überwiegend freundlich. Es werden Temperaturen bis zu 20 Grad erwartet.

von Stella Sabitzer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Stella Sabitzer von 5 Minuten Österreich.
1 Minute Lesezeit(82 Wörter)

Der Staatsfeiertag, wird in der Steiermaek recht freundlich. 2Am Vormittag ist es sehr sonnig, am Nachmittag zeigen sich dann auch ein paar harmlose Wolkenfelder am Himmel. Es weht aber weiterhin mäßiger, etwas kühler Nordostwind“, so die GeoSphere Austria. In den Tälern der Obersteiermark ist es am Morgen wieder leicht frostig. In der Früh bewegt sich die Temperatur zwischen minus 3 und plus 3 Grad. Am Nachmittag werden 16 bis 20 Grad erwartet.

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