Freitag in der Steiermark: Viel Sonne und bis zu 20 Grad,

Der Staatsfeiertag, wird in der Steiermaek recht freundlich. 2Am Vormittag ist es sehr sonnig, am Nachmittag zeigen sich dann auch ein paar harmlose Wolkenfelder am Himmel. Es weht aber weiterhin mäßiger, etwas kühler Nordostwind“, so die GeoSphere Austria. In den Tälern der Obersteiermark ist es am Morgen wieder leicht frostig. In der Früh bewegt sich die Temperatur zwischen minus 3 und plus 3 Grad. Am Nachmittag werden 16 bis 20 Grad erwartet.