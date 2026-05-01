Land stärkt steirische Naturparke mit 375.000 Euro

Die steirischen Naturparke stehen für gelebten Naturschutz, regionale Stärke und einzigartige Landschaften. Um dieses wertvolle Engagement auch künftig zu sichern, setzt das Land Steiermark seine Unterstützung fort.

Vom alpinen Hochgebirge über sanfte Almen bis hin zu satten Auenlandschaften schmiegt sich ein Naturparadies zusammen, das europaweit einzigartig ist. Das Grüne Herz der Steiermark ist deshalb mehr als ein Symbol. Es ist ein Versprechen, diese vielseitige Kulturlandschaft zu erhalten.

375.000 Euro für die Zukunft der Naturparke

Hierfür leisten die steirischen Naturparke einen wichtigen Beitrag. Die Bewahrung der Biodiversität, die nachhaltige Regionalentwicklung und die Pflege des natürlichen Kulturraums gehören zu deren Kernaufgabe. Um diese wichtige Arbeit weiterhin auf hohem Niveau sicherzustellen, stellt das Land Steiermark nach Beschluss in der Landesregierungssitzung am 30. April eine Förderung in der Höhe von insgesamt 375.326,85 Euro zur Verfügung. „Die Naturparke sind lebendige Modellregionen, in denen Naturschutz, nachhaltige Nutzung und regionale Entwicklung Hand in Hand gehen. Mit dieser Förderung sichern wir nicht nur den Erhalt wertvoller Landschaften, sondern stärken auch jene Menschen und Organisationen, die sich mit großem Engagement für unsere Natur einsetzen“, unterstreicht Landesrat Hannes Amesbauer.

Schwerpunkt auf Bildungsangeboten

Die Förderung des Landes Steiermark bildet das Fundament für die Erhaltung und Weiterentwicklung der Infrastruktur der steirischen Naturparke und gewährleistet den Handlungsspielraum für konkrete Maßnahmen in der Region. Darüber hinaus wird mit den Mitteln die Finanzierung vielfältiger Projekte gesichert. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf Bildungsangeboten für Kinder und Jugendliche. So vermitteln durch unterschiedliche regionale Projekte etwa Naturpark-Fibeln altersgerecht Wissen über heimische Lebensräume, Tier- und Pflanzenarten sowie den verantwortungsvollen Umgang mit der Natur. Ebenfalls durch Erlebnisformate wie etwa „Nachteulen unterwegs“ wird Kindern spielerisch die Bedeutung der Dunkelheit für die Tier- und Pflanzenwelt nähergebracht.

Investition in Naturschutz, Bildung und Regionalentwicklung

Darüber hinaus werden gezielte Maßnahmen zur Stärkung der Biodiversität umgesetzt, etwa durch die Pflege von Streuobstwiesen, Blühflächen und Trittsteinbiotopen oder durch die Verbesserung von Lebensräumen für heimische Arten. Ergänzt wird dies durch Projekte zur stärkeren Vernetzung von Betrieben und Gemeinden, die Naturschutz und Tourismus verbinden und so die regionale Wertschöpfung nachhaltig stärken. „Die Förderung bildet eine wichtige Grundlage für die kontinuierliche Weiterentwicklung der Naturparke als Vorzeigemodelle des gelebten steirischen Naturschutzes“, so Amesbauer abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.05.2026 um 06:49 Uhr aktualisiert