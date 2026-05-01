Marktplatz verwüstet, hoher Schaden: Nächtliche Maibaum-Aktion eskaliert

In Mooskirchen kam es in der Nacht zu massiven Sachbeschädigungen rund um den Maibaum am Marktplatz. Neben dem Baum selbst wurden auch Fassaden, Dächer, Figuren und weitere Objekte beschädigt.

In den frühen Morgenstunden des Maifeiertags wurde die Freiwillige Feuerwehr Mooskirchen zu einem Einsatz am Marktplatz alarmiert. Unbekannte hatten gegen 2.53 Uhr den Maibaum offenbar mutwillig umgeschnitten und dabei erhebliche Schäden verursacht.

Maibaum-Aktion hinterließ Spur der Verwüstung

Durch die Aktion wurden nicht nur der Maibaum selbst, sondern auch umliegende Objekte beschädigt. Laut Feuerwehr kam es zu zerstörten Fahnenmasten, beschädigten Hausfassaden und Dächern sowie einer in Mitleidenschaft gezogenen Steinstiege. Auch handbemalte Figuren wurden demoliert.

Einsatz bis in die Morgenstunden

Die Feuerwehr rückte umgehend aus und arbeitete gemeinsam mit der Firma Anton Matlas bis in die frühen Morgenstunden daran, den Maibaum zu reparieren und wieder aufzustellen. Trotz der Schäden konnte der Baum schließlich wieder gesichert errichtet werden.