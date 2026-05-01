Steigende Nachfrage bei der Gleichbehandlungs-Ombudschaft

Der aktuelle Bericht der Landes-Gleichbehandlungsbeauftragten für den Zeitraum 2023 bis 2025 liegt nun vor und gibt einen umfassenden Überblick über Gleichstellung und Antidiskriminierungsarbeit in der Steiermark.

Im Berichtszeitraum wurden rund 1.400 Anfragen an die Ombudschaft gestellt und bearbeitet.

Im Berichtszeitraum wurden rund 1.400 Anfragen an die Ombudschaft gestellt und bearbeitet.

Der aktuelle Bericht der Landes-Gleichbehandlungsbeauftragten und der Landes-Gleichbehandlungskommission für den Zeitraum 2023 bis 2025 liegt vor und wurde dem Landtag präsentiert. Damit ist er nun auch der Öffentlichkeit zugänglich. Er bietet einen umfassenden Überblick über die Arbeit der Ombudschaft sowie den Stand der Gleichstellung im Landes- und Gemeindedienst.

Rund 1.400 Anfragen bearbeitet

Im Berichtszeitraum wurden rund 1.400 Anfragen an die Ombudschaft gestellt und bearbeitet. Laut Gleichbehandlungsbeauftragter Sabine Schulze-Bauer zeigt dies eine deutlich gestiegene Sensibilität in der Bevölkerung für Fragen der Gleichbehandlung und Antidiskriminierung. Die häufigsten Anliegen betrafen Diskriminierungen aufgrund des Geschlechts, gefolgt von Behinderung und Alter.

Fortschritte und bestehende Herausforderungen

Der mehr als 70 Seiten starke Bericht dokumentiert Fortschritte in der Gleichstellungspolitik, macht aber auch bestehende Herausforderungen sichtbar. So besteht etwa trotz eines hohen Frauenanteils im Landesdienst weiterhin eine deutliche Ungleichverteilung in Top-Führungspositionen.

©Land Steiermark/Binder Sabine Schulze-Bauer, Gleichbehandlungsbeauftragte des Landes Steiermark

Positiv hervorgehoben wird hingegen die zunehmende Inanspruchnahme von Väterkarenz, die auf einen Wandel in den Vereinbarkeitsmodellen hindeutet. Das Land Steiermark setzt dabei verstärkt auf Maßnahmen, die eine ausgewogenere Verteilung in Führungs- und Berufshierarchien fördern sollen.

Unterstützung und Beratung für Betroffene

Die Gleichbehandlungsbeauftragte und ihr Team stehen allen Landesbediensteten sowie Beschäftigten in Gemeinden, Schulen und weiteren öffentlichen Einrichtungen beratend zur Seite. Auch Bürgerinnen und Bürger können sich an die Ombudschaft wenden, wenn sie sich durch öffentliche Stellen diskriminiert fühlen – etwa im Bereich Gesundheit, Soziales, Bildung oder Wohnraum.