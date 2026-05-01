Wegen Trockenheit: Steirische Feuerwehr ruft zum Wassersparen auf

Die anhaltende Trockenheit und zahlreiche Brandeinsätze sorgen derzeit auch in der Steiermark für erhöhte Aufmerksamkeit. Die Feuerwehr Kainbach bei Graz richtet deshalb einen dringenden Appell an die Bevölkerung.

Die Feuerwehr ersucht die Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger, sparsam mit Wasser umzugehen, da dieses auch für die Löschwasserversorgung im Ernstfall benötigt wird.

Die Feuerwehr ersucht die Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger, sparsam mit Wasser umzugehen, da dieses auch für die Löschwasserversorgung im Ernstfall benötigt wird.

Die anhaltende Trockenheit sorgt derzeit auch in der Steiermark für zahlreiche Feuerwehreinsätze. Vor allem Wald- und Flurbrände beschäftigen viele Einsatzkräfte im Land. Vor diesem Hintergrund richtet die Freiwillige Feuerwehr Kainbach bei Graz nun einen dringenden Appell an die Bevölkerung.

Feuerwehr richtet Appell an Bevölkerung: „Wassersparen“

Die Feuerwehr ersucht die Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger, sparsam mit Wasser umzugehen, da dieses auch für die Löschwasserversorgung im Ernstfall benötigt wird. „Aufgrund der anhaltenden Trockenheit, möchten wir euch als Feuerwehr Kainbach bei Graz dringend dazu aufrufen, sparsam mit dem Wasser umzugehen welches auch für die Löschwasserversorgung dient!“, richtet sich die FF Kainbach bei Graz mit der Bitte an die Bevölkerung. Besonders gebeten wird darum, derzeit auf das Befüllen von Poolanlagen zu verzichten, bis sich die Lage wieder entspannt hat. Mit dem Aufruf soll sichergestellt werden, dass im Brandfall ausreichend Wasserreserven zur Verfügung stehen.