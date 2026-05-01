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/ ©FF Landscha
Das Bild auf 5min.at zeigt eine Schlange.
Grund für den Einsatz war eine Schlingnatter, die sich in ein Gebäude verirrt hatte.
Bachl
01/05/2026
Tierischer Einsatz

Schlange in Gebäude entdeckt: Feuerwehr im Einsatz

Die Freiwillige Feuerwehr Landscha wurde am Donnerstagnachmittag zu einer Tierrettung nach Bachl alarmiert. Eine Schlingnatter hatte sich in ein Gebäude verirrt und musste eingefangen werden.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(108 Wörter)

Am Donnerstag, dem 30. April 2026, wurde die Freiwillige Feuerwehr Landscha zu einem Einsatz der besonderen Art nach Bachl alarmiert. Der Einsatz erfolgte gegen 14.18 Uhr per telefonischer Verständigung.

Schlingnatter im Gebäude entdeckt

Grund für den Einsatz war eine Schlingnatter, die sich in ein Gebäude verirrt hatte. Zwei Mitglieder der Feuerwehr rückten mit dem Kommandofahrzeug aus, um das Tier zu sichern. Die Schlange konnte rasch und unversehrt eingefangen werden. Anschließend wurde sie in ein nahegelegenes Waldstück gebracht und dort wieder in die Natur entlassen. Der Einsatz dauerte rund 42 Minuten und konnte ohne Zwischenfälle abgeschlossen werden.

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