Das sind die beliebtesten Hochzeitslocations in der Steiermark

Die Steiermark ist auch 2026 wieder stark in den Rankings der beliebtesten Hochzeitslocations vertreten. Mehrere Betriebe aus dem Bundesland konnten sich Spitzenplätze sichern.

Die beliebtesten Hochzeitslocations für die Saison 2026 stehen fest – und die Steiermark ist dabei einmal mehr stark vertreten. Ermittelt wurden die Gewinner vom Hochzeitsportal Hochzeit.click gemeinsam mit hochzeits-location.info auf Basis umfangreicher Nutzungsdaten wie Standortaufrufen, Favoriten und Bewertungen. Insgesamt flossen rund 600.000 Locationsichtungen sowie tausende Bewertungen und Favorisierungen in das Ranking ein, das als einer der wichtigsten Publikumspreise der österreichischen Hochzeitsbranche gilt.

Steiermark mit mehreren Top-Platzierungen vertreten

Besonders erfreulich aus steirischer Sicht: Mehrere Locations aus dem Bundesland konnten sich im österreichweiten Ranking prominent platzieren. Auf Platz 4 landeten die „Hochzeiten am Obst.Wein.Gut. Haas“, gefolgt vom „Weingut Holler“ auf Platz 5 sowie dem „Weinschloss Thaller“ auf Platz 8. Damit zählt die Steiermark erneut zu den stärksten Hochzeitsregionen Österreichs und bestätigt ihren Ruf als beliebte Destination für romantische Hochzeiten im Grünen – von Weingütern bis hin zu historischen Schlössern.

Die Top 10 Hochzeitslocations in Österreich 1. jezz AlmResort Ellmau – Tirol

2. Am Reisenberg Wedding & Eventlocation – Wien

3. Franz von Grün – Niederösterreich

4. Hochzeiten am Obst.Wein.Gut. Haas – Steiermark

5. Weingut Holler – Steiermark

6. TOM Almhütte – Hochkönig – Salzburg

7. Rössl Alm – Tirol

8. Weinschloss Thaller – Steiermark

9. DasSee event exclusive – Oberösterreich

10. Moarhof in Grünbach – Oberösterreich

Top 3 Hochzeitslocations in der Steiermark 1. Hochzeiten am Obst.Wein.Gut. Haas

2. Weingut Holler

3. Weinschloss Thaller

Trend geht zu Erlebnis-Hochzeiten

Der aktuelle Branchentrend zeigt klar: Hochzeiten werden zunehmend als Erlebnis- und Reiseevents geplant. Statt klassischer Feiern im Heimatort entscheiden sich viele Paare für außergewöhnliche Locations wie Almhütten, Weingüter oder Eventlocations mit besonderem Ambiente. Die durchschnittliche Gästezahl liegt laut Auswertung bei 80 bis 100 Personen, die Pro-Kopf-Ausgaben bewegen sich zwischen 150 und 240 Euro. Besonders gefragt sind Termine an Wochenenden in den Sommermonaten, die oft schon bis zu zwei Jahre im Voraus ausgebucht sind.

Steiermark als Hochzeitsdestination im Aufwind

Mit ihrer Mischung aus Weinlandschaften, Bergen und historischen Kulissen bietet die Steiermark ideale Voraussetzungen für Hochzeiten mit besonderem Charakter. Die starke Platzierung im Ranking unterstreicht die wachsende Bedeutung des Bundeslandes als Hochzeitsdestination über die Landesgrenzen hinaus. Damit bestätigt sich erneut: Wer in Österreich heiraten möchte, kommt an der Steiermark kaum vorbei.