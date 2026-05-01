Sekunden der Unachtsamkeit wurden Steirer (18) zum Verhängnis

Am Freitagvormittag, dem 1. Mai 2026, kam es zu einem Forstunfall in Heimschuh (Bezirk Leibnitz) in der Steiermark, bei dem sich ein Mann schwere Verletzungen zuzog.

„Gegen 9.30 Uhr verletzte sich ein 18-Jähriger aus dem Bezirk Leibnitz bei Forstarbeiten“, informiert die Polizei. Ersten Ermittlungen zufolge dürfte der 18-Jährige durch ein Versehen mit der Hand zwischen den Seilgleiter und den Stopper einer Seilwinde geraten sein, wobei er sich schwere Handverletzungen zuzog. Nach der Erstversorgung durch das Österreichisches Rotes Kreuz wurde der Verletzte in das LKH-Graz eingeliefert.