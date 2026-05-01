Flammen im Schlafzimmer: Ehepaar entdeckt Brand, reagiert sofort

Am Freitagnachmittag, 1. Mai 2026, kam es zu einem Zimmerbrand in einem Einfamilienhaus in Pichling bei Köflach (Bezirk Voitsberg) in der Steiermark.

Gegen 14 Uhr wurden Einsatzkräfte zu einem Zimmerbrand in einem Wohnhaus gerufen. Die Freiwillige Feuerwehren Köflach und Piber standen mit fünf Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften im Einsatz und konnten gegen 15.19 Uhr „Brand aus“ geben. Der 79-jährige Hausbesitzer aus dem Bezirk Voitsberg entdeckte den Brand und versuchte noch, den Brand mittels Feuerlöscher zu bekämpfen. Er und seine Ehefrau wurden mit Verdacht auf eine leichte Rauchgasvergiftung vom Österreichisches Rotes Kreuz in das LKH Graz II Standort Voitsberg eingeliefert. Nach Abklärung mit dem Krankenhaus dürften die Hausbesitzer nicht verletzt worden sein.

Technischer Defekt dürfte zu Brand geführt haben

Der zuständige Bezirksbrandermittler der Polizei konnte den Brandausbruch im Bereich eines elektronisch höhenverstellbaren Bettes lokalisieren. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte ein technischer Defekt in der Höhenverstellanlage des Bettes brandursächlich gewesen sein. Es entstand durch den Brand nur ein Sachschaden, der bis dato nicht beziffert werden konnte.