Moped-Unfall endet dramatisch: Jugendlicher (15) verletzt

Freitagabend, 1. Mai 2026, kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Moped und einem Wagen in Kirchbach-Zerlach (Südoststeiermark), bei dem ein Jugendlicher unbekannten Grades verletzt wurde.

Gegen 17.10 Uhr wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall im Ortsgebiet von Dörfla gerufen. Ersten Erhebungen zufolge fuhren vier Mopedlenker dem Wagen einer 58-jährigen Frau aus dem Bezirk Südoststeiermark auf der L202 nach. Aus bislang ungeklärter Ursache dürften die Mopedfahrer übersehen haben, dass der Wagen zum Linksabbiegen anhielt. Die ersten beiden Mopedlenker konnten dem Auto noch ausweichen, der dritte, ein 15-Jähriger aus dem Bezirk Südoststeiermark, kollidierte mit dem Fahrzeug.

15-Jähriger verletzt

Der vierte Mopedlenker konnte rechtzeitig anhalten. Der 15-Jährige erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades am Bein und wurde nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungshubschrauber „C12“ ins Krankenhaus Graz geflogen. Ein durchgeführter Alkotest bei den Beteiligten verlief negativ.