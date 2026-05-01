Rettungseinsatz am Dachstein: „Konnte weder vor noch zurück“

Gegen 9.10 Uhr wurden Kräfte der Alpinpolizei zu einer alpinen Notlage im Bereich des Hunerkogels am Dachstein alarmiert. Ersten Erhebungen zufolge machten sich drei Bergsportler aus Wien in den frühen Morgenstunden auf, um den Dachstein zu besteigen. „Auf einer Seehöhe von rund 2.290 Metern dürfte einer der Bergsportler, ein 21-Jähriger aus Wien, weder vor noch zurückgekonnt haben und setzte einen Notruf ab“, berichtet die Polizei. Der in Not geratene Mann wurde von Kräften der Bergrettung Ramsau, der Alpinpolizei Liezen sowie unter Einsatz des Polizeihubschraubers „Libelle“ gerettet und unverletzt ins Tal geflogen. Die beiden Begleiter des 21-Jährigen konnten selbstständig ins Tal absteigen.