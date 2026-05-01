Der Samstag bringt bis zu 26 Grad in die Steiermark

„Am Samstag scheint von früh bis spät die Sonne. In der ersten Tageshälfte zeigt sich der Himmel meist wolkenlos und auch am Nachmittag tauchen nur wenige Quellwolken über den Bergen auf. Der Wind wird schwächer“, prognostiziert die GeoSphere Austria. Weiter heißt es von den Wetterexperten: „Die Frühtemperatur liegt zwischen 0 und 6 Grad, bis zum Nachmittag steigen die Werte auf 21 bis 25 Grad, im Ennstal sogar auf frühsommerliche 26 Grad.“