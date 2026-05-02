Blitzschlag führte zu Waldbrand: Feuerwehren in Einsatz

Ein Blitzschlag hat am 1. Mai 2026 einen Waldbrand im Bereich Kirchberg ausgelöst. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehren Oberwölz und Niederwölz konnte das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht werden.

Durch den Einschlag geriet eine Fläche von rund 60 Quadratmetern Waldboden in Brand.

Durch den Einschlag geriet eine Fläche von rund 60 Quadratmetern Waldboden in Brand.

Am 1. Mai 2026 wurden die Feuerwehren Oberwölz und Niederwölz zu einem Waldbrand im Bereich Kirchberg alarmiert. Als Ursache des Feuers konnte ein Blitzschlag festgestellt werden.

Rund 60 Quadratmeter Waldboden betroffen

Durch den Einschlag geriet eine Fläche von rund 60 Quadratmetern Waldboden in Brand. Die Einsatzkräfte gruben den betroffenen Bereich sorgfältig um und löschten vorhandene Glutnester gründlich ab, um ein erneutes Aufflammen zu verhindern.

©BFV Murau (Feuerwehr Oberwölz HBI Alexander Brunner, Feuerwehr Niederwölz HBI Dieter Horn) ©BFV Murau (Feuerwehr Oberwölz HBI Alexander Brunner, Feuerwehr Niederwölz HBI Dieter Horn)

Löschwasser mit Tankfahrzeugen transportiert

Da sich im Einsatzgebiet keine direkte Löschwasserversorgung befand, musste das benötigte Wasser mit Tanklöschfahrzeugen zur Brandstelle gebracht werden. Das RLFA-2000 der Feuerwehr Niederwölz übernahm dabei den Wassertransport. Insgesamt standen die Feuerwehren Oberwölz und Niederwölz mit acht Fahrzeugen und 51 Einsatzkräften im Einsatz. Durch das rasche und koordinierte Vorgehen konnte eine Ausbreitung des Waldbrandes erfolgreich verhindert werden.