Vier Personen im Krankenhaus: Technischer Defekt löste Kellerbrand aus

Ein Kellerbrand in einem Zweifamilienhaus hat am Freitagabend in Kapfenberg einen größeren Einsatz ausgelöst. Vier Personen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

Gegen 19 Uhr wurden Einsatzkräfte zu einem Kellerbrand in Kapfenberg (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag/Steiermark) gerufen. Ersten Ermittlungen zufolge dürfte gegen 18.45 Uhr ein Rauchmelder die Bewohner des Hauses alarmiert haben. Ein 75-Jähriger aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag versuchte noch selbst, den Brand eines Wäschetrockners mittels Feuerlöscher zu bekämpfen. Die Feuerwehre konnten gegen 19.25 Uhr „Brand aus“ geben.

Technischer Defekt bei Wäschetrockner löste Brand aus

Vier Personen wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in das LKH Hochsteiermark Standort Bruck an der Mur eingeliefert und ambulant behandelt. Nach der Brandbekämpfung nahm der zuständige Bezirksbrandermittler der Polizei die Ermittlungen auf. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte der Brand im Bereich des Wäschetrockners seinen Ausgang genommen haben. Als mögliche Brandursache wird ein technischer Defekt an einem elektrischen Bauteil des Wäschetrockners vermutet.

41 Einsatzkräfte im Löscheinsatz

Im Einsatz standen die Feuerwehren Kapfenberg-Stadt, Göritz/Pogier und Hafendorf mit sechs Fahrzeugen und 41 Einsatzkräften sowie das Österreichisches Rotes Kreuz mit vier Fahrzeugen, zehn Einsatzkräften und einem Notarzt.