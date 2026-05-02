Wohnhaus in Vollbrand: 100 Feuerwehrkräfte bekämpfen Flammen

Am Freitagabend, 1. Mai 2026, kam es zum Vollbrand eines Wohnhauses. Rund 100 Einsatzkräfte waren beim Löscheinsatz aktiv. Die genaue Brandursache ist Gegenstand laufender Ermittlungen.

Gegen 18.40 Uhr wurden Einsatzkräfte zu einem Wohnhausbrand in Mitterberg St. Martin (Bezirk Liezen) gerufen. Ersten Erhebungen zufolge dürfte der Brand im Bereich des Carports seinen Ausgang genommen haben. Der 59-jährige Ehemann der Hausbesitzerin versuchte noch, den Brand mittels Feuerlöscher und Gartenschlauch zu bekämpfen. Vermutlich durch Wind angefacht, breitete sich das Feuer jedoch rasch auf das Wohnhaus aus.

Einsatz dauerte mehrere Stunden

Die Polizei wurde gegen 3 Uhr nachts über die vollständige Löschung des Brandes informiert. Der 59-Jährige wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vom Österreichischen Roten Kreuz in das LKH-Rottenmann-Bad Aussee eingeliefert. Der 14-jährige Sohn, der sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs im Haus befand, wurde vom Österreichischen Roten Kreuz sowie von einem Arzt vor Ort wegen Atembeschwerden erstversorgt.

100 Feuerwehrkräfte im Einsatz

Die genaue Brandursache ist Gegenstand laufender Ermittlungen. Im Einsatz standen insgesamt sieben Freiwillige Feuerwehren mit rund 100 Einsatzkräfte