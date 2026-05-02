„Blume persönlich“: Neue Ausstellung in Schloss Trautenfels eröffnet

Die neue Sonderausstellung Blume persönlich entfaltet einen vielschichtigen Dialog, der die Blume aus kulturhistorischer, naturwissenschaftlicher und künstlerischer Perspektive beleuchtet. Als sinnliches und kulturelles Phänomen des Alltags rückt sie dabei die Beziehung zwischen Mensch und Blume in den Mittelpunkt. Die Schau ist Teil des Themenschwerpunkts BLOOM im Universalmuseum Joanneum und Kunsthaus Graz und ist eine von insgesamt zehn Ausstellungen.

©Universalmuseum Joanneum/J.J. Kucek

Die Blume ist weitaus mehr als ein ästhetisches Objekt, sie ist Spiegel gesellschaftlicher Entwicklungen, politisches Symbol oder Ausdruck menschlicher Gefühle – von Liebe bis Trauer, von Hoffnung bis Vergänglichkeit. In der Ausstellung Blume persönlich eröffnen sieben Themenräume unterschiedliche Perspektiven auf Blumen. Dabei wird stets der Frage nachgegangen, wo und wie uns Blumen im Alltag begegnen – und wie wir sie mit allen Sinnen wahrnehmen. „Die ausgewählten Objekte stammen aus einer überschaubaren Umgebung und stehen stellvertretend für die enorme Vielfalt von ,blumigen Erscheinungsformen‘, die den Menschen in seinem Lebensumfeld begleiten. Historische Objekte, persönliche Leihgaben und künstlerische Positionen laden Besucher*innen ein, die Ausstellung mit allen Sinnen wahrzunehmen und die eigene Beziehung zur Blume zu reflektieren. So entsteht ein Parcours durch eine vielschichtige ,Museums-Blumenwiese‘, die Objekte zwischen Kultur, Natur und Mensch verbindet und zum ,Weiterwachsen‘ konzipiert ist“, fasst Katharina Krenn, Leiterin von Schloss Trautenfels und Kuratorin der Ausstellung, zusammen.

Sieben Themenräume erzählen vom Aufblühen, von Blumenpersönlichkeiten und Vielfalt

Die Narzisse ist seit jeher in der Kulturgeschichte verankert: Sie erscheint in Mythen, Kunstwerken und literarischen Texten und wird häufig mit Frühling, Neubeginn, aber auch mit Selbstbezug und Vergänglichkeit assoziiert. Auch in der Gegenwart, nicht zuletzt durch Österreichs größtes Blumenfest, ist die Narzisse sehr populär und von Bedeutung für das Ausseerland. Ein Raum ist daher ganz dieser Blume gewidmet und eröffnet mit Illustrationen, Impressionen des Narzissenfests sowie einem Habitat-Display der Stern-Narzisse vielfältige Zugänge zu einer der bekanntesten Frühjahrsblumen. Ein Schwerpunkt liegt auf den heimischen Wiesenblumen: Sie sind optimal an ihre lokalen Lebensräume angepasst und leisten einen wichtigen Beitrag für die heimische Tierwelt. Ausgewählte „Pflanzenporträts“ veranschaulichen die Vielfalt der Blütenpflanzen, ihre Lebensräume sowie ihre kulturellen Bedeutungen und erzählen von Mythen und Symbolik, etwa rund um das Gänseblümchen oder die Karthäusernelke. Im Zentrum steht eine audiovisuelle Installation, die Blüten in Bewegung zeigt und von Insektengeräuschen begleitet wird – eine immersive Inszenierung, die die visuelle, akustische und dynamische Vielfalt einer Blumenwiese unmittelbar erfahrbar macht.

©Universalmuseum Joanneum/J.J. Kucek