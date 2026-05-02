Steirische Spitäler im Wandel: KAGes setzt auf neue Arbeitsmodelle

Über 19.300 aktive Beschäftigte, rund 300 Berufe und mehr als 26,4 Millionen geleistete Arbeitsstunden im Jahr 2025. In der KAGes arbeiten viele Kompetenzen zusammen, damit Versorgung rund um die Uhr funktioniert.

Rund 210.000 stationäre Fälle und rund 1,8 Millionen ambulante Erstkontakte pro Jahr machen deutlich, welche Leistung täglich in den steirischen Landeskrankenhäusern erbracht wird.

Rund 210.000 stationäre Fälle und rund 1,8 Millionen ambulante Erstkontakte pro Jahr machen deutlich, welche Leistung täglich in den steirischen Landeskrankenhäusern erbracht wird.

Von Medizin und Pflege, IT, Technik, Küche, Verwaltung und Logistik bis hin zu spezialisierten Berufsgruppen wie Kardiotechnik, Orthoptik oder Radiopharmazie: In der KAGes arbeiten viele Kompetenzen zusammen, damit Versorgung rund um die Uhr funktioniert. Rund 210.000 stationäre Fälle und rund 1,8 Millionen ambulante Erstkontakte pro Jahr machen deutlich, welche Leistung täglich in den steirischen Landeskrankenhäusern erbracht wird.

Mehr Beschäftigte und neue Anforderungen in der Arbeitswelt

Die Arbeitswelt im Gesundheitswesen befindet sich im Wandel. Der steigende Versorgungsbedarf, die demografische Entwicklung und veränderte Erwartungen an Arbeit stellen Krankenanstalten vor neue Herausforderungen. Auch in der KAGes zeigt sich diese Entwicklung: Seit 2010 ist die Zahl der Beschäftigten in zentralen Berufsgruppen deutlich gestiegen – bei den Ärzt*innen um mehr als ein Viertel, beim Pflegepersonal um über 18 Prozent und in den Medizinisch-therapeutisch-diagnostische Gesundheitsberufen um rund 37 Prozent. Zudem arbeiten Menschen aus knapp 70 Nationalitäten in der KAGes. Gleichzeitig verändert sich die Arbeitsorganisation. Während 2010 rund ein Drittel der Beschäftigten in Teilzeit arbeitete, liegt der Anteil heute bei rund 47 Prozent. Damit verändern sich auch Dienstplanung, Führung, Zusammenarbeit und Personalsteuerung. Ein besonderer Fokus liegt zudem auf der Vereinbarkeit von Beruf und Familie: 6.661 Beschäftigte der KAGes haben Kinder unter 15 Jahren. 77,3 Prozent der Beschäftigten sind Frauen, in Führungsfunktionen liegt der Frauenanteil bei über 54 Prozent.

Maßnahmen für gute Arbeitsbedingungen

Um Mitarbeiter*innen zu gewinnen, zu halten und gezielt weiterzuentwickeln, setzt die KAGes auf ein breites Maßnahmenpaket. Dazu zählen flexible Arbeitszeitmodelle wie Teilzeit, Gleitzeit, Altersteilzeit oder Telearbeit dort, wo sie tätigkeitsbedingt möglich ist, Kinderbetreuungsangebote, Jobticket beziehungsweise Fahrtkostenzuschüsse, betriebliche Gesundheitsförderung, Benefits und Vergünstigungen sowie umfassende Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Allein im Jahr 2025 wurden in der KAGes 750.207 Ausbildungsstunden absolviert. Neben fachlichen Fortbildungen spielen auch die Weiterbildung und Unterstützung im Bereich Führung, Kommunikation, Methodenkompetenz, Coaching, Supervision und Mediation im Arbeitsalltag eine wichtige Rolle. Wie wichtig berufsgruppenübergreifende Zusammenarbeit ist, zeigt sich besonders in kritischen Situationen. Mit „Teamergency“ hat die KAGes ein eigenes innovatives Notfall- und Teamtrainingsprogramm entwickelt. Eine besondere Herausforderung bleibt die Attraktivität peripherer Standorte, der die KAGes unter anderem mit gezielter Personalplanung, regionaler Sichtbarkeit, Ausbildungswegen und Karriereangeboten begegnet.

Zahlen im Überblick • 19.307 aktive Beschäftigte • 15.872 Vollzeitäquivalente • rund 300 Berufe • mehr als 26,4 Millionen geleistete Arbeitsstunden im Jahr 2025 • rund 210.000 stationäre Fälle pro Jahr • rund 1,8 Millionen ambulante Erstkontakte pro Jahr • rund 47 Prozent Teilzeitquote • 750.207 Ausbildungsstunden im Jahr 2025 • 6.661 Beschäftigte mit Kindern unter 15 Jahren • rund 70 Nationalitäten im Unternehmen • 77,3 Prozent Frauenanteil unter den Beschäftigten • rund 54 Prozent Frauenanteil unter den Führungskräften





Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.05.2026 um 11:46 Uhr aktualisiert