Haus in Flammen: Mehrere steirische Feuerwehren im Einsatz

Mehrere Feuerwehren rückten Freitagabend zum Brandeinsatz aus. „Aufgrund der massiven Brandlast wurden in weiterer Folge auch die Feuerwehren Öblarn und Niederöblarn nachalarmiert. Da ein umfassender Außenangriff unter Atemschutz erforderlich war, wurde zusätzlich das neue Atemschutzfahrzeug (ASF) der FF Pyhrn angefordert“, informiert die Freiwillige Feuerwehr Gröbming. Durch den raschen und gezielten Einsatz konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden. „Um alle Glutnester vollständig ablöschen zu können, musste das gesamte Dach geöffnet werden. Dafür wurden die Drehleiter Schladming sowie ein Kran der Firma Zörweg eingesetzt. Nachdem die letzten Glutnester freigelegt und abgelöscht waren, konnte gegen 3 Uhr schließlich ‚Brand aus‘ gegeben werden“, heißt es abschließend von der Feuerwehr.

©FF Gröbming