Neustart für Kultbahn: Stainzer Flascherlzug fährt wieder

Monatelang stand die Zukunft auf der Kippe, jetzt ist die Rettung fix. Der Stainzer Flascherlzug rollt wieder - mit neuem Betreiber und angepasstem Fahrplan.

Er gehört zu den bekanntesten Ausflugszielen der Weststeiermark und war zuletzt doch stark gefährdet: der Stainzer Flascherlzug. Hohe Kosten, notwendige Sanierungen und laufende Verluste hatten im Vorjahr sogar zur Entscheidung geführt, den Betrieb einzustellen. Für viele Fans der nostalgischen Bahn ein Schock. 5 Minuten berichtete: Nach 133 Jahren: Stainzer Flascherlzug steht vor dem Aus.

Stainzer Flascherlzug wieder auf Schiene

Doch ganz abgeschrieben wurde die traditionsreiche Strecke nie. Nach intensiven Bemühungen und öffentlichem Druck hat sich schließlich eine Lösung gefunden: Ein privater Verein übernimmt das Ruder. Die „Freunde der Stainzerbahn“ haben die Bahn gepachtet und kümmern sich ab sofort um den Weiterbetrieb. Nach technischen Überprüfungen steht nun fest: Der Flascherlzug kehrt zurück auf die Schiene. Der Neustart wird am heutigen Samstag, dem 2. Mai offiziell gefeiert. Künftig setzt man allerdings auf ein reduziertes Angebot, um den Betrieb langfristig sichern zu können. In den kommenden Wochen fährt der Zug vorerst an Wochenenden, später kommen zusätzliche Termine unter der Woche hinzu. Auch im Herbst bleibt die Bahn wieder regelmäßig unterwegs.

Gleiche Strecke

Die Strecke selbst bleibt unverändert: Auf rund 11,5 Kilometern schlängelt sich die Schmalspurbahn durch die Region. Für die rund 50-minütige Fahrt sollten Ausflügler insgesamt zwei bis drei Stunden einplanen, inklusive Aufenthalt und Rückfahrt. Neben dem regulären Fahrplan sind auch individuelle Sonderfahrten wieder möglich.