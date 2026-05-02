Großeinsatz bei nächtlichem Brand: 50 Einsatzkräfte rücken aus

Kurz nach Mitternacht schrillten die Sirenen im steirischen Bezirk Leoben: Laut ersten Informationen stand ein Wirtschaftsgebäude in Flammen. Dank schnellem Einsatz konnte ein Übergreifen auf ein Wohnhaus verhindert werden.

In der Nacht auf Samstag wurde die Feuerwehr Vordernberg um kurz vor 1 Uhr früh per Sirene zu einem Brand alarmiert. Bereits laut Alarmplan rückten auch Einsatzkräfte aus Eisenerz und Trofaiach aus, um Unterstützung zu leisten. Am Einsatzort stellte sich rasch heraus, dass gelagertes Holz Feuer gefangen hatte.

©FF Vordernberg

Keine Verletzten

Die Situation war dennoch brisant, da sich in unmittelbarer Nähe ein Wochenendhaus befand. Durch das schnelle und koordinierte Vorgehen der Feuerwehr konnte jedoch verhindert werden, dass die Flammen auf das Gebäude übergreifen. Unter schwerem Atemschutz begannen die Einsatzkräfte damit, das brennende Holz auseinanderzunehmen und gezielt abzulöschen. Zusätzlich wurde vorsorglich auch die Dachhaut des angrenzenden Hauses geöffnet, um mögliche Glutnester auszuschließen. Parallel dazu stand auch das Rote Kreuz im Einsatz: Eine Person wurde vor Ort medizinisch untersucht, blieb jedoch unverletzt.

Etwa 50 Feuerwehrleute im Einsatz

Auch Polizei und Brandermittlung waren vor Ort, um die Lage zu beurteilen. Insgesamt standen rund 50 Feuerwehrleute mit mehreren Fahrzeugen aus Vordernberg, Trofaiach und Eisenerz im Einsatz. Erst gegen 4.30 Uhr konnten die Kräfte wieder einrücken und die Einsatzbereitschaft herstellen. Dank des raschen Eingreifens konnte ein größerer Schaden verhindert werden.