„Schon zu alt für solche Mutproben“: Urteil in skurrilem Diebstahlsfall

Was als skurrile Mutprobe begann, endete im Gerichtssaal: Ein Mann aus dem Bezirk Liezen musste sich vor dem Bezirksgericht verantworten, nachdem er in einem Drogeriemarkt in Stainach Waren mitgehen lassen wollte. Der Wert der Gegenstände, zwei Nagelpflegegeräte und ein Intimpflegeprodukt, lag bei nur rund 18 Euro. Der Ausgang war jedoch alles andere als belanglos, wie aus einem Bericht der Kleinen Zeitung hervorgeht.

Angeklagter geständig

Vor Gericht zeigte sich der Angeklagte geständig. Auf die direkte Frage nach seiner Schuld gab er den Vorwurf zu und versuchte, seine Situation zu erklären. Er sei selbstständig, habe wirtschaftliche Schwierigkeiten und sehe sich mit offenen Forderungen eines Kunden konfrontiert. Der Richter machte jedoch deutlich, dass solche Probleme keine Rechtfertigung für Diebstahl seien. Während der Einvernahme wirkte der Mann zunehmend nervös. Der Richter reagierte darauf und entschärfte die Situation zunächst mit einer beruhigenden Mitteilung: Eine Haftstrafe werde es in diesem Fall nicht geben. Für den Angeklagten war das eine spürbare Erleichterung.

Mutprobe mündete in Prozess

Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass der Vorfall Teil einer vereinbarten „Mutprobe“ zwischen Freunden gewesen war, bei der sich die Beteiligten regelmäßig ungewöhnliche Aufgaben stellen. Genau diese Aktion brachte ihn nun jedoch vor Gericht. Das Gericht zeigte zwar Verständnis für die persönliche Lage, machte aber auch unmissverständlich klar, dass solche Aktionen Konsequenzen haben. Die Strafe fiel vergleichsweise mild aus: eine einmonatige bedingte Freiheitsstrafe auf drei Jahre, verbunden mit einer verlängerten Probezeit aus einem früheren Urteil.