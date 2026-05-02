Hier könnte die Steiermark am Sonntag die 30-Grad-Marke knacken

Nach einem sonnigen Samstag bleibt es auch am Sonntag freundlich. Mit aufkommendem Wind steigen die Temperaturen weiter, regional ist sogar die 30-Grad-Marke in Reichweite.

Das Wetter in der Steiermark zeigt sich derzeit von seiner frühsommerlichen Seite. Bereits am Samstag dominierte strahlender Sonnenschein das Bild: Der Himmel präsentierte sich nahezu wolkenlos, lediglich über den Bergen bildeten sich am Nachmittag vereinzelt harmlose Quellwolken. Bei schwachem Wind kletterten die Temperaturen auf angenehme 22 bis 27 Grad.

In der Obersteiermark 30 Grad möglich

Am Sonntag geht es in ähnlicher Tonart weiter, allerdings mit einem kleinen, aber spürbaren Unterschied. Erneut scheint die Sonne über weite Strecken ungestört, nur in größeren Höhen ziehen zeitweise dünne Wolken durch. Im Laufe des Tages macht sich jedoch zunehmend ein Südostwind bemerkbar, der die Luft weiter aufheizt. Die Folge: Die Temperaturen steigen verbreitet auf sommerliche 23 bis 28 Grad. Besonders spannend wird es dabei in der nordwestlichen Obersteiermark. Dort könnte es lokal sogar erstmals in diesem Jahr an die 30-Grad-Marke herangehen, heißt es in der Prognose der GeoSphere Austria.

Mit diesem Wetter startet die Steiermark in die neue Woche

Zum Wochenstart bleibt es warm, allerdings nicht mehr ganz so strahlend. Am Montag ziehen mit einer südwestlichen Strömung vermehrt hohe und teilweise auch mittelhohe Wolken durch, vor allem im Norden des Landes. Die Sonne zeigt sich zwar weiterhin, aber nicht mehr durchgehend. Gleichzeitig frischt der Wind ab Mittag deutlich auf. Trotz dieser Veränderungen bleibt es mit Höchstwerten zwischen 22 und 28 Grad weiterhin sommerlich warm.