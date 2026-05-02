Extreme Waldbrandgefahr: Feuer in der Weststeiermark ausgebrochen

Kurz nach 11 Uhr geriet ein Waldstück bei Trog im weststeirischen Gemeindegebiet von Stainz in Brand. Dabei dürfte das Feuer aus bislang unbekannter Ursache nahe einer Teichhütte im Wald ausgebrochen sein. Ein Zeuge bemerkte aufsteigende Rauchwolken, woraufhin er umgehend einen Jäger aus der Umgebung verständigte. Dieser stellte bei seiner Nachschau tatsächlich einen beginnen Waldbrand fest. Daraufhin setzte er erste Löschmaßnahmen und verständigte, gemeinsam mit weiteren Helfern, die Einsatzkräfte. Die Feuerwehren Wald bei Stainz sowie Stainz konnten den Brand in der Folge rasch eingrenzen und bereits gegen 12.45 Uhr „Brand aus“ melden. Die Brandurasche konnte bislang nicht festgestellt werden und ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Verordnung wegen extremer Waldbrandgefahr

Steirische Behörden weisen unterdessen erneut auf die bestehende „Waldbrand-Verordnung“ hin. Aufgrund der extremen Waldbrandgefahr wurde sie vor wenigen Tagen vom Land Steiermark für alle steirischen Bezirke in Kraft gesetzt. Somit ist das Entzünden von Feuer sowie das Rauchen im Wald bzw. in Waldnähe strikt verboten. Bei Missachtung drohen Verwaltungsstrafen von bis zu 7.270 Euro bzw. Ersatzfreiheitsstrafen von bis zu vier Wochen.