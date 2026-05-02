Bis zu 30 Grad möglich: Steiermark vor frühsommerlichem Tag

Der Sonntag zeigt sich von seiner besten Seite: Viel Sonne und steigende Temperaturen sorgen für frühsommerliches Feeling. Regional könnte sogar erstmals die 30-Grad-Marke fallen.

Der Sonntag bringt wie auch der Samstag schon viel Sonnenschein. Tagsüber zeigen sich nur in hohen Schichten ein paar dünne Wolken. „In der zweiten Tageshälfte kommt spürbarer Südostwind auf, mit welchem die Temperaturen auf sommerliche Werte ansteigen. In der nordwestlichen Obersteiermark ist punktuell sogar der erste 30er möglich. Meist werden es aber 23 bis 28 Grad“, prognostiziert die GeoSphere Austria.