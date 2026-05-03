Großeinsatz: Über 100 Feuerwehrkräfte bekämpfen Waldbrand

Ein Waldbrand hat am Samstagabend einen Großeinsatz der Feuerwehren ausgelöst. Mehr als 100 Einsatzkräfte standen im Einsatz, nachdem sich das Feuer bereits auf rund einen Hektar ausgedehnt hatte.

Am Samstag, dem 2. Mai 2026, wurde die Feuerwehr Hohenbrugg an der Raab um 18:15 Uhr zu einem Waldbrand im Gemeindegebiet von Fehring (Bezirk Südoststeiermark), alarmiert. Der Einsatzort lag abgelegen im Bereich Mauserberg, in Richtung Steingupf bzw. Maria Theresienstein.

Waldbrand dehnte sich auf rund einen Hektar aus

Bereits auf der Anfahrt deutete es auf ein größeres Brandgeschehen hin. Beim Eintreffen der ersten Kräfte hatte sich der Brand im Waldgebiet bereits auf rund einen Hektar ausgedehnt. Aufgrund der Situation wurde umgehend ein umfassender Einsatz eingeleitet. Insgesamt standen elf Feuerwehren mit 104 Einsatzkräften und 37 Fahrzeugen im Waldbrandeinsatz.

©Feuerwehr/Florian Scheer

Die Einsatzleitung liegt bei der Freiwillige Feuerwehr Hohenbrugg an der Raab. Unterstützt wird sie durch den Waldbrandzug des Bereichsfeuerwehrverband Feldbach mit den Feuerwehren Fehring, Johnsdorf-Brunn, Kapfenstein, Mahrensdorf, Pertlstein, Pretal, Unterlamm sowie Weinberg an der Raab. Zur Lageerkundung aus der Luft wurde die Drohne der Feuerwehr Hatzendorf eingesetzt, während das Einsatzleitfahrzeug des Bereichsfeuerwehrverbandes die Koordination vor Ort unterstützt. Unmittelbar nach dem Eintreffen wurde ein umfassender Löschangriff gestartet. Die Löschwasserversorgung wird mittels Tanklöschfahrzeugen im Pendelverkehr sowie über eine rund 500 Meter lange Zubringleitung sichergestellt. Mehrere Strahlrohre und Handwerkzeuge kommen bei der Brandbekämpfung im Gelände zum Einsatz.

Brandursache wird ermittelt

Durch das rasche und koordinierte Vorgehen der eingesetzten Kräfte, unterstützt durch Drohne und Wärmebildkameras, konnte der Brand unter Kontrolle gebracht und eine weitere Ausbreitung verhindert werden. Der Fokus liegt derzeit auf umfangreichen Nachlöscharbeiten, bei denen verbliebene Glutnester im Boden und in Wurzelstöcken gezielt aufgespürt und abgelöscht werden. Das Rote Kreuz ist mit einer Brandambulanz vor Ort. Die Brandursache ist aktuell nicht bekannt und Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.05.2026 um 07:13 Uhr aktualisiert