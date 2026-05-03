Schwerer Unfall: Kollisionen fordern vier junge Verletzte

Bei einem Verkehrsunfall auf der B66 mit drei beteiligten Fahrzeugen wurden Samstagabend, 2. Mai 2026, vier Personen verletzt. Ein Rettungshubschrauber stand im Einsatz.

Während drei von ihnen vom Roten Kreuz ins LKH Oststeiermark nach Feldbach eingeliefert wurden, wurde der 19-jährige Beifahrer vom Hubschrauber ins LKH Südweststeiermark nach Wagna geflogen.

Während drei von ihnen vom Roten Kreuz ins LKH Oststeiermark nach Feldbach eingeliefert wurden, wurde der 19-jährige Beifahrer vom Hubschrauber ins LKH Südweststeiermark nach Wagna geflogen.

Gegen 19 Uhr fuhr ein 17-Jähriger aus dem Bezirk Südoststeiermark samt Beifahrer (24) mit einem Kleinbus auf der B66 (Gleichenberger Straße) von Radochen kommend in Richtung Hof bei Straden (Südoststeiermark). Als er nach links in eine Gemeindestraße einbiegen wollte, hielt er sein Fahrzeug aufgrund des Gegenverkehrs an. Der nachkommende Lenker (18) eines mit vier Personen besetzten Pkw, ebenso aus dem Bezirk Südoststeiermark, dürfte das stehende Fahrzeug zu spät gesehen haben. Er versuchte im letzten Moment auszuweichen, fuhr jedoch auf das Heck des 17-Jährigen auf.

Weitere Kollision

Unmittelbar darauf kam es zu einer Folgekollision mit einem 32-jährigen Pkw-Lenker aus dem Bezirk Südoststeiermark. Er war gemeinsam mit seiner Frau (30) und deren Kleinkindern von Hof bei Straden kommend in Richtung Rodochen unterwegs gewesen. Der 32-Jährige versuchte einer Kollision mit dem entgegenkommenden Pkw des 18-Jährigen auszuweichen, konnte eine solche jedoch nicht mehr verhindern.

Polizei fordert vier Verletzte

Bei den Kollisionen wurden von den insgesamt zehn involvierten Personen lediglich der 18-jährige Pkw-Lenker sowie seine drei Beifahrer im Alter von 16 bis 19 Jahren unbestimmten Grades verletzt. Während drei von ihnen vom Roten Kreuz ins LKH Oststeiermark nach Feldbach eingeliefert wurden, wurde der 19-jährige Beifahrer vom Rettungshubschrauber C12 ins LKH Südweststeiermark nach Wagna geflogen. An den drei Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die B66 war im Bereich der Unfallstelle zwischenzeitlich für den gesamten Verkehr gesperrt.