Steiermark sucht die „Bewegteste Gemeinde 2026“

In der Steiermark startet mit 1. Mai erneut die landesweite Aktion „Bewegteste Gemeinde 2026“. Über sechs Wochen hinweg treten Gemeinden gegeneinander an und sammeln gemeinsam Bewegungsminuten.

In der Steiermark startet mit 1. Mai erneut die Aktion „Bewegteste Gemeinde 2026“. Sechs Wochen lang sammeln Gemeinden im ganzen Land gemeinsam Bewegungsminuten – von Spaziergängen über Radtouren bis hin zu Yoga oder Tanzen. Jede Aktivität zählt und wird über eine App oder alternative Erfassungsmöglichkeiten dokumentiert und der jeweiligen Gemeinde zugeordnet.

Bewegteste Gemeinde 2026: Challenge startet wieder!

Ziel des Wettbewerbs ist es, möglichst viele Menschen zu mehr Bewegung im Alltag zu motivieren und einen aktiven Lebensstil zu fördern. Die Gemeinden treten dabei in drei Größenkategorien gegeneinander an und kämpfen um den Titel der „Bewegtesten Gemeinde der Steiermark“ sowie um Fördermittel für Bewegungsprojekte. Die Teilnahme steht allen Steirer:innen offen. Die gesammelten Minuten können einfach digital erfasst werden, etwa über die App der Bewegungsrevolution oder per Webversion. Auch Gruppen, Vereine und Betreuungseinrichtungen können sich beteiligen, wobei jede Person ihre Bewegungszeit individuell einträgt oder eintragen lässt.

Am Ende der Aktion werden die aktivsten Gemeinden ausgezeichnet und erhalten finanzielle Unterstützung für Projekte zur Gesundheitsförderung. Zusätzlich werden unter den Teilnehmenden Sachpreise verlost. Mehr Informationen findest du hier.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.05.2026 um 09:00 Uhr aktualisiert