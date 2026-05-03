Skip to content
Region auswählen:
/ ©Bergrettung Eisenerz
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Rettungshubschrauber.
Der Verletzte wurde vom Notarzthubschrauber Christophorus 14 geborgen und anschließend in das LKH Leoben geflogen.
Eisenerz
03/05/2026
Rettungseinsatz

Wanderer stürzt rund 200 Meter ab: Mann schwer verletzt

Am Samstagmittag, 2. Mai 2027, verletzte sich ein Wanderer bei einem Sturz über steiles Gelände schwer. Er musste vom Notarzthubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(128 Wörter)

Gegen 12.15 Uhr dürfte ein 28-jähriger ukrainischer Staatsbürger auf einem Wanderweg im Bereich des Eisenerzer Reichensteines auf einem Schneebrett ausgerutscht sein. In weiterer Folge stürzte er rund 200 Meter über eine steile Rinne ab.

Zeugen alarmierten Einsatzkräfte

Ein Zeuge, der sich in unmittelbarer Nähe befand, beobachtete den Unfallhergang und setzte umgehend die Rettungskette in Gang. Unabhängig davon nahm ein slowakischer Wanderer die Hilferufe des Verunfallten wahr und verständigte ebenfalls die Einsatzkräfte.

Mann schwer verletzt: Hubschrauber im Einsatz

Der Verletzte wurde vom Notarzthubschrauber Christophorus 14 ins LKH Leoben geflogen. Er erlitt eine schwere Beinverletzung sowie mehrere Schürfwunden. Neben dem Notarzthubschrauber C14 standen auch die Bergrettung Eisenerz und Vordernberg und ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: