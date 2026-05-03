Wohnhausbrand in Liezen: Nähere Informationen zur Brandursache

Wie berichtet, kam es Freitagabend, 1. Mai 2026, zum Vollbrand eines Wohnhauses in Mitterberg St. Martin (Bezirk Liezen). Nun fand die Begehung des Brandobjektes durch einen Bezirksbrandermittler statt.

In Mitterberg St. Martin (Bezirk Liezen) ist es am Freitagabend zu einem Wohnhausbrand gekommen, der seinen Ausgang laut ersten Erkenntnissen im Bereich eines Carports nahm und sich vermutlich durch Wind rasch auf das gesamte Wohnhaus ausbreitete. Der 59-jährige Hausbesitzer versuchte noch vergeblich, das Feuer mit Feuerlöscher und Gartenschlauch einzudämmen, erlitt dabei jedoch eine mögliche Rauchgasvergiftung und wurde ins LKH Rottenmann-Bad Aussee gebracht. Auch sein 14-jähriger Sohn, der sich zum Zeitpunkt des Brandes im Haus befand, wurde wegen Atembeschwerden medizinisch erstversorgt. Insgesamt standen sieben Freiwillige Feuerwehren mit rund 100 Einsatzkräften im Einsatz, die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden an und waren erst in der Nacht abgeschlossen.

Brand im Bereich des Carports wahrgenommen

Zwei Tage nach dem Einsatz gibt die Polizei nähere Informationen zur Brandursache bekannt: „Nach Angaben des Ehegatten der Eigentümerin wurde am 1. Mai 2026 gegen 18.30 Uhr ein Motorrad-Oldtimer, ca. 30 Jahre alt, im angebauten Carport gestartet und kurzfristig unbeaufsichtigt gelassen. Unmittelbar darauf wurde ein Brand im Bereich des Carports und Motorrades wahrgenommen.“ Erste Löschversuche verliefen erfolglos.

Objekt überwiegend nicht bewohnbar

Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich weitere Fahrzeuge, ein Motorfahrrad und zwei E-Bikes, im Carport. Die Akkus waren nicht im Ladevorgang. Aufgrund des hohen Zerstörungsgrades der Fahrzeuge konnte die konkrete Brandursache nicht festgestellt werden. Der Brandausbruchsbereich wird dem Carport zugeordnet. Das Feuer breitete sich auf das Wohngebäude aus und verursachte einen Großschaden. Das Objekt ist überwiegend nicht mehr bewohnbar.