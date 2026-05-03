Steuerausgleich: Steirer holt sich Hilfe, bekommt fast 11.000 Euro

"20 Minuten, die sich lohnen." Unter diesem Motto finden in der Steiermark Beratungen der Arbeiterkammer (AK) zum Steuerausgleich 2025 statt. Die AK hat gegenüber 5 Minuten besonders lohnende Beispiele aufgezeigt.

Über 12.000 Beratungen im Rahmen des Steuerausgleichs 2025 wurden in der Arbeiterkammer (AK) Steiermark bereits absolviert. Und auch in den kommenden Monaten wird das auch so weitergehen, beginnen doch im Juli die automatischen Veranlagungen, im September kommen meist die Aufforderungen für Pflichtveranlagungen. In beiden Fällen würde man dann auch wieder Anfragen bekommen, weiß Bernhard Koller, Abteilungsleiter Steuer, Steuer und Betriebswirtschaft in der AK Steiermark im Gespräch mit 5 Minuten. Dabei hat er der Redaktion auch einige brandaktuelle Beispiele von besonders hohen Rückerstattungen gegeben. Mehr dazu auch hier: 14.000 Euro in 20 Minuten: So hat sich Grazer viel Geld geholt.

Hartberger und Leibnitzerin bekommen tausende Euro zurück

Ziemlich gut weggekommen ist auch ein Hartberger. Er hat mit Hilfe der AK-Beratung unter anderem den Familienbonus Plus für drei Kinder und drei Jahre geltend gemacht. Und das war für ihn wortwörtlich bares Geld wert. 10.709 Euro bekommt er nun von der Steuer zurück. Eine Frau aus Leibnitz wird bald ähnlich viel Geld überwiesen bekommen. Bei ihr war es der Familienbonus Plus für ein Kind mit Behinderung, schließlich kam sie auf 9.054 Euro, so Koller, der auch das Motto der Steueraktion verrät: „20 Minuten, die sich lohnen.“ Für die beiden Steirer haben sich die 20 Minuten auf jeden Fall gelohnt. Insgesamt möchte man die Leute in jedem Fall „animieren, den Steuerausgleich zu machen. Das ist ein willkommenes Guthaben“.

Hast du den Steuerausgleich für 2025 schon gemacht? Ja, hab ich Nein, hab ich aber noch vor Nein, ich werd ihn auch nicht machen Ich habe 2025 nicht gearbeitet Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Wo die größten Schwierigkeiten mit dem Steuerausgleich bestehen

Schwierigkeiten haben die Steirer beim Steuerausgleich vor allem dann, wenn es um Familienleistungen geht. „Der Familienbonus Plus führt jetzt schon zu Schwierigkeiten. Zukünftig wird das noch mehr werden“, spricht der AK-Experte auch auf die kürzlich beschlossenen Eckpunkte des kommenden Doppelbudgets an. Probleme haben die Menschen hierzulande auch oft dann, wenn sie zwei verschiedene Einkommen haben, wie sie das mit Kindern steueroptimal lösen können. „Manchmal wird auch der Kindermehrbetrag vergessen.“ Schwierigkeiten verursachen auch Krankheits- und Pflegekosten sowie Weiterbildungskosten bzw. alles, was berufsbedingt anfällt. „Da haben wir einen erheblichen Beratungsaufwand“, so Koller.

Wann man zur Arbeiterkammer sollte

Auf die Frage hin, wann er rät, zur Arbeiterkammer zu kommen, meint der Steuerexperte noch: „Direkt zu uns nach Graz kommen muss man nicht unbedingt. Manchmal lässt es sich auch mit einem Telefongespräch oder einer E-Mail klären.“

„In Steuersachen sollte man sich prinzipiell vorher informieren.“ AK-Steuerexperte Bernhard Koller exklusiv gegenüber 5 Minuten

AK-Experte über Steuerausgleich für Pensionisten

Wir haben auch erfragt, wie es rund um den Steuerausgleich für Pensionisten steht und was die Ältesten in Österreich, die noch einer Arbeit nachgehen, so erwartet. In 90 Prozent der Fälle, so Koller, handelt es sich hier um Nachzahlungen, die teils sogar in die Tausenden gehen. Typische Reaktionen von Betroffenen seien dabei oft „Das kanns ja nicht sein, dass das so viel ist“ und „Das zahlt sich ja nicht aus“, weiß der Experte. Alles zum Thema könnt ihr auch hier nachlesen: Pension und Arbeit: Tausende Euro Nachzahlung „gar nicht so selten“.