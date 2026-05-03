Boateng entscheidet enges Duell: Austria Wien hält Kurs Richtung Europacup

Die Wiener Austria feiert in der Meistergruppe einen wichtigen Heimsieg gegen Hartberg und verschafft sich damit eine gute Ausgangsposition im Kampf um die internationalen Plätze.

In der 30. Runde der ADMIRAL Bundesliga empfing die Austria den TSV Hartberg in einem Spiel, das über weite Strecken von Vorsicht und Stabilität geprägt war. Beide Mannschaften agierten zunächst zurückhaltend, legten den Fokus klar auf eine kompakte Defensive und wollten keine unnötigen Räume öffnen. Die Gastgeber hatten dabei etwas mehr Spielkontrolle, konnten daraus aber nur selten echte Torgefahr entwickeln.

Lange Pattstellung in Wien

Die beste Gelegenheit im ersten Durchgang entstand nach einem Standard, als ein Kopfball der Wiener von Hartberg-Schlussmann entschärft wurde. Auch im weiteren Verlauf blieb das Spiel arm an zwingenden Szenen, da Hartberg defensiv gut organisiert stand und die Austria im letzten Drittel oft die nötige Durchschlagskraft fehlte. Nach dem Seitenwechsel erhöhte das Heimteam schrittweise den Druck und kam zu mehreren vielversprechenden Abschlüssen, unter anderem durch einen Versuch von Kelvin Boateng sowie eine weitere gute Möglichkeit aus dem Spiel heraus. Die Gäste konnten offensiv kaum Akzente setzen und konzentrierten sich weiterhin auf die Absicherung.

Joker Boateng bringt die Entscheidung

Die Entscheidung fiel schließlich nach einem schnellen Angriff: Kelvin Boateng, kurz zuvor eingewechselt, verwertete einen langen Ball, setzte sich im direkten Duell durch und überhob den gegnerischen Torhüter sehenswert zur Führung. Hartberg fand darauf keine Antwort mehr, sodass die Austria den knappen Vorsprung über die Zeit brachte und wichtige Punkte im Kampf um einen Europacup-Platz einfuhr.