Schwerer Verkehrsunfall: Motorradfahrer stürzt über Böschung

Ein schwerer Motorradunfall hat am Sonntagmittag, dem 3. Mai einen Großeinsatz in Krieglach ausgelöst. Ein Lenker wurde dabei über eine Böschung geschleudert und verletzt.

Am Sonntag, dem 3. Mai 2026, wurden die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Krieglach (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) gegen 11.38 Uhr per Sirenenalarm zu einem Verkehrsunfall auf die B72 gerufen. Laut ersten Informationen war ein Motorradfahrer in einer Kurve zu Sturz gekommen und rund sieben Meter über eine steile Böschung geschleudert worden. Ein Ersthelfer, ein Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr St. Kathrein am Hauenstein, reagierte sofort und setzte die Rettungskette in Gang. Dadurch konnten die Einsatzkräfte rasch mit der Versorgung des Verletzten beginnen.

Feuerwehr sichert Unfallstelle ab

Nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz und einen Notarzt wurde der Motorradlenker mithilfe eines Krans und einer Korbtrage aus dem unwegsamen Gelände geborgen. Anschließend brachte ihn die Rettung mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus. Die Feuerwehr sicherte währenddessen die Unfallstelle ab, reinigte die Fahrbahn, band ausgelaufene Betriebsmittel und entfernte das beschädigte Motorrad aus dem Gefahrenbereich.