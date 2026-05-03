Bis zu 28 Grad: Steiermark startet sonnig in die Woche

Zum Wochenstart setzt sich das überwiegend sonnige Wetter in der Steiermark weiter fort. „Einige hohe Wolken, sowie ein paar nachmittägliche Quellwolken über den Bergen können den Sonnenschein aber zumindest vorübergehend etwas trüben. Es bleibt aber einmal mehr trocken. In der zweiten Tageshälfte kommt wieder mäßiger, teils auch recht kräftiger Südwestwind auf“, prognostiziert die GeoSphere Austria. Weiter heißt es: „Die Temperaturminima liegen zwischen 4 und 11 Grad, tagsüber wird es mit Höchstwerten zwischen 24 und 28 Grad wieder sommerlich warm.“