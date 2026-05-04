B320: Drei Verletzte nach schwerem Auffahrunfall im Ennstal

Auf der B320 bei Haus im Ennstal kam es Sonntagnachmittag zu einer Karambolage mit drei Fahrzeugen. Drei Jugendliche wurden verletzt, an zwei Autos entstand Totalschaden.

Am Sonntagnachmittag ereignete sich auf der Ennstalbundesstraße (B320) im Gemeindegebiet von Haus im Ennstal ein schwerer Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Gegen 16:05 Uhr musste eine 42-jährige Autofahrerin aus dem Bezirk Liezen auf Höhe der Ortschaft Ennsling verkehrsbedingt abbremsen. Während ein nachfolgender 39-jähriger Lenker aus dem Bezirk Graz-Umgebung sein Fahrzeug noch rechtzeitig zum Stillstand bringen konnte, gelang dies einem 23-jährigen Fahrer aus dem Bezirk Linz-Land nicht mehr. Er prallte mit seinem Pkw-Gespann gegen das Heck des vor ihm stehenden Wagens, wodurch dieser auf das vorderste Fahrzeug der 42-Jährigen aufgeschoben wurde.

Alkotests verliefen negativ

Während die Insassen der ersten beiden Fahrzeuge unverletzt blieben, erlitten drei Personen im Wagen des 23-Jährigen Verletzungen unbestimmten Grades. In diesem Fahrzeug hatten sich insgesamt sechs Personen im Alter zwischen 13 und 18 Jahren befunden. Die Verletzten wurden vom Roten Kreuz in das Diakonissenkrankenhaus Schladming eingeliefert. Durchgeführte Alkotests bei allen beteiligten Lenkern verliefen negativ.

Fahrzeuge sind Schrott

An den beiden hinteren Fahrzeugen entstand vermutlich Totalschaden, weshalb sie abgeschleppt werden mussten. Die Freiwillige Feuerwehr Ruperting war mit neun Einsatzkräften vor Ort, um Ölbindearbeiten durchzuführen. Die B320 blieb für die Dauer der Bergungsarbeiten bis etwa 17:40 Uhr gesperrt, der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.