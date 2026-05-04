E-Bike-Unfall in Greinbach: 44-Jähriger Steirer schwer verletzt

Ein 44-jähriger E-Biker verunglückte Sonntagabend in Greinbach schwer. Er stürzte auf einem Forstweg und wurde mit Brustverletzungen in das LKH Oberwart eingeliefert, wie die LPD Steiermark berichtet.

Einsatzkräfte versorgten den schwer verletzten E-Bike-Lenker nach einem Sturz auf einem Waldweg in Greinbach.

Einsatzkräfte versorgten den schwer verletzten E-Bike-Lenker nach einem Sturz auf einem Waldweg in Greinbach.

Am späten Sonntagnachmittag kam es in Greinbach (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) zu einem schweren E-Bike-Unfall. Ein 44-jähriger Mann war gemeinsam mit drei Begleitern auf einem öffentlich zugänglichen Forstweg in der Nähe eines Golfplatzes unterwegs, als er gegen 18:34 Uhr aus bislang unbekannter Ursache stürzte.

Verletzungen im Brustbereich

Obwohl der Verunfallte einen Sturzhelm trug, erlitt er laut medizinischer Auskunft schwere Verletzungen im Brustbereich. Er wurde nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz Hartberg in das LKH Oberwart eingeliefert. Die polizeilichen Erhebungen ergaben keine Hinweise auf technische Mängel am Fahrrad oder eine Beeinträchtigung durch Alkohol. Ein Fremdverschulden konnte ebenfalls ausgeschlossen werden.