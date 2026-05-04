Dieser neue Food-Truck in Knittelfeld lockt jetzt mit Süßem

In der Kärntner Straße in Knittelfeld gibt es jetzt süße Spezialitäten, Crêpes und Snacks. Das mobile Angebot hat bereits jetzt das Zeug dazu sich zum dem neuen Treffpunkt für Nachkatzen zu entwickeln.

Ein neuer Food-Truck bringt frischen Genuss in die Kärntner Straße. Direkt beim Parkplatz der Mosshammer GmbH hat diese Woche „Stela’s Süßwaren“ eröffnet und sorgt seither für neugierige Blicke und erste Besucher.

Süße Spezialitäten als Publikumsmagnet

Im mobilen Verkaufsanhänger dreht sich vieles um Desserts und Snacks. Besonders im Fokus stehen sogenannte Lokma, kleine frittierte Teigbällchen, die außen knusprig und innen weich sind. Verfeinert mit Sirup oder süßen Toppings entwickeln sie sich zunehmend zu einem Trendprodukt, das auch in Knittelfeld auf Interesse stößt. Ergänzt wird das Angebot durch frisch zubereitete Crêpes in unterschiedlichen Varianten, etwa mit Schokolade, Früchten oder Vanille. Auch klassische Snacks wie Hot Dogs und Toasts stehen auf der Karte und sprechen damit eine breite Zielgruppe an.

Neuer Treffpunkt in zentraler Lage

Der Standort in der Kärntner Straße ist bewusst gewählt. Durch die Nähe zum Parkplatz und die gute Erreichbarkeit entwickelt sich der Food-Truck rasch zu einem Anlaufpunkt für Passanten, Familien und Berufstätige. Gerade in den Nachmittagsstunden steigt die Nachfrage nach schnellen Snacks und süßen Kleinigkeiten. Auch die Stadtpolitik zeigte Interesse am neuen Angebot. Bürgermeister Harald Bergmann, Vizebürgermeister Rene Jäger und Citymanager Jörg Opitz machten sich persönlich ein Bild vor Ort und zeigten sich vom Konzept überzeugt.

Auch für Events buchbar

Neben dem regulären Verkauf setzt der Betreiber auf zusätzliche Einsatzmöglichkeiten. Der Verkaufsanhänger kann auch für Veranstaltungen gebucht werden, etwa für Feste, Firmenfeiern oder Märkte. Damit erweitert sich das Konzept über den fixen Standort hinaus und bietet flexible Einsatzmöglichkeiten.