Zugausfälle und Chaos: Probleme auf GKB-Strecke verärgern Fahrgäste

Verspätungen, Ausfälle und fehlende Infos sorgen auf der GKB-Strecke für wachsenden Frust. Viele Pendler sind verunsichert und berichten von täglichen Problemen. Zwar spricht die GKB von Verbesserungen, doch die Sorgen bleiben.

Für viele beginnt der Tag derzeit mit Unsicherheit. Wer auf der S6 der Graz-Köflacher Bahn angewiesen ist, weiß oft nicht, ob er pünktlich ankommt. Seit der Umstellung auf den elektrischen Betrieb häufen sich die Probleme und mit ihnen der Ärger der Fahrgäste.

Wenn der Zug nicht kommt

Es sind nicht nur Minuten, die fehlen. Es ist das Gefühl, die Kontrolle über den eigenen Alltag zu verlieren. Verspätungen gehören für viele Pendler in der Steiermark inzwischen zum Alltag, dazu kommen kurzfristige Zugausfälle und unklare Informationen. Besonders belastend wird es, wenn angekündigte Ersatzverbindungen gar nicht auftauchen. Eine Pendlerin beschreibt die Situation als zermürbend. Wer regelmäßig nach Graz fährt, plant längst mit Unsicherheit. Termine werden zur Herausforderung, jeder Weg zur Arbeit zur Zitterpartie. Unter den Fahrgästen wächst das Gefühl, sich nicht mehr auf den Fahrplan verlassen zu können.

Kritik an Information und Sauberkeit

Neben den Ausfällen sorgt auch die Kommunikation für Kritik, so aus einem Bericht des ORF. Informationen zu Störungen erreichen viele zu spät oder gar nicht. Das verstärkt den Frust zusätzlich. Auch Zustände in den Zügen selbst werden angesprochen. Fahrgäste berichten von mangelnder Reinigung und fehlender Ausstattung, etwa in den WCs. Der Verein „Fahrgast“ bestätigt die zunehmenden Beschwerden. Obmann Marcus Pirker spricht von einer angespannten Lage, in der sich Probleme häufen, statt sich rasch zu lösen.

GKB sieht Fortschritte, doch Vertrauen fehlt

Bei der GKB spricht man von einer schwierigen Umstellungsphase, verweist aber auf erste Verbesserungen. Eine eigens eingesetzte Taskforce soll Abläufe stabilisieren. Laut Geschäftsführer Gerald Klug wurden zusätzliche Lokomotiven bereitgestellt, Wartungen intensiviert und Reinigungen verstärkt. Die Zahlen zeigen tatsächlich eine Entwicklung: Während im Jänner noch rund 170 Störungen verzeichnet wurden, waren es im März etwa 90. Auch die Pünktlichkeit habe sich wieder verbessert und liege aktuell bei rund 96 Prozent. Doch für viele Pendler zählt weniger die Statistik als das tägliche Erleben. Vertrauen entsteht nicht durch Zahlen, sondern durch Verlässlichkeit im Alltag. Und genau daran fehlt es für viele derzeit noch.