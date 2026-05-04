Gefährliches Wendemanöver: Pensionistin wird zur Geisterfahrerin

Ein Moment der Eile, eine falsche Entscheidung und plötzlich wird aus einer Autofahrt eine gefährliche Situation. Im Murtal sorgt ein Wendemanöver vor einem Tunnel für Aufsehen. Mehrere Fahrzeuge müssen ausweichen.

Es ist dunkel, der Verkehr fließt ruhig, bis eine einzige Entscheidung alles verändert. Was für eine Pensionistin nur ein kurzer Moment der Eile war, entwickelt sich binnen Sekunden zu einer gefährlichen Situation auf der Straße.

Eine Entscheidung mit Folgen

Die Frau hatte eine Ausfahrt verpasst. Statt weiterzufahren, entschied sie sich spontan umzudrehen, direkt vor einem Tunnelportal. Was genau in diesem Moment geschah, kann sie später selbst nicht mehr genau rekonstruieren, so aus einem Bericht der Kleinen Zeitung. Die Situation war unübersichtlich, die Sicht eingeschränkt. Doch fest steht: Mit diesem Manöver geriet sie auf die falsche Fahrbahn. Plötzlich kam sie anderen Fahrzeugen entgegen. Drei Autos mussten reagieren, ausweichen, bremsen. Eine Kollision blieb aus, doch nur knapp. Für die anderen Lenker dürfte es ein Schockmoment gewesen sein.

Reue und Konsequenzen

Vor Gericht zeigt sich die Pensionistin ruhig und einsichtig. Sie gesteht die Tat und beschreibt ihr Verhalten als Kurzschlussreaktion aus Zeitdruck. Besonders bemerkenswert ist ihre Vorgeschichte: Über viele Jahre war sie selbst im Straßenverkehr tätig, sogar als Lenkerin eines Schulbusses, ohne Zwischenfälle. Umso schwerer wiegt der Vorfall für sie persönlich. Die Konsequenzen sind dennoch klar. Neben einer Geldbuße wurde ihr Führerschein bereits für mehrere Monate entzogen. Zudem muss sie für entstandene Schäden aufkommen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.05.2026 um 08:17 Uhr aktualisiert