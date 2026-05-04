Brutale Attacke: Messer verfehlt Herz um wenige Millimeter

Eine Begegnung in der Nacht, ein plötzlicher Angriff und nur Millimeter entscheiden über Leben und Tod. In Kapfenberg eskalierte eine Situation völlig unerwartet. Ein 45-Jähriger stach auf einen Mann ein.

Es ist eine Nacht, wie sie viele kennen: ein paar Getränke, Gespräche, Begegnungen. Doch für einen 43-Jährigen endet dieser Abend beinahe tödlich. Was als beiläufige Situation beginnt, kippt innerhalb weniger Sekunden und wird zu einem Fall für das Landesgericht.

Plötzliche Eskalation mitten in der Nacht

In den frühen Morgenstunden soll der 45-jährige Steirer mit seiner Lebensgefährtin unterwegs gewesen sein. Bereits zuvor hatte er laut Ermittlungen zwei Messer eingesteckt. Im Laufe des Abends konsumierte er Alkohol, seine Begleiterin ging schließlich nach Hause. Der Mann blieb. Gegen etwa 2.30 Uhr kommt es schließlich zur folgenschweren Begegnung. Ein anderer Mann spricht ihn an, fragt nach einer Zigarette. Was danach passiert, ist bis heute nicht vollständig geklärt. Fest steht: Die Situation eskaliert abrupt. Der 45-Jährige soll sein Gegenüber am Nacken gepackt, zu sich herangezogen und ein Klappmesser gezogen haben, berichten mehrere Medien. Ohne Vorwarnung sticht er zu. Die Klinge trifft die Brust, nur wenige Millimeter neben dem Herzen. Ein zweiter Stich verletzt das Opfer am Bein.

Nur knapp dem Tod entkommen

Für den 43-Jährigen beginnt in diesem Moment ein Kampf ums Überleben. Dass er die Attacke überlebt, ist laut Anklage reines Glück. Augenzeugen greifen ein und alarmieren sofort die Einsatzkräfte. Während das Opfer versorgt wird, entfernt sich der Angreifer vom Tatort. Er versucht, Spuren zu beseitigen, entsorgt ein Messer und behält ein anderes bei sich. Doch die Flucht dauert nicht lange. Die Polizei kann den Mann wenig später festnehmen. Das Tatmesser wird sichergestellt, weitere Beweismittel tauchen ebenfalls rasch auf.

Alkohol, Erinnerungslücken und offene Fragen

Bei seiner Einvernahme gibt der Beschuldigte an, sich an die Tat nicht erinnern zu können. Laut Ermittlungen dürfte er stark alkoholisiert gewesen sein. Die genaue Motivlage bleibt dennoch unklar. Die Staatsanwaltschaft geht von versuchtem Mord aus. Für die Anklage entscheidend ist die gezielte Attacke auf den Oberkörper, eine Region, in der bereits kleinste Abweichungen über Leben und Tod entscheiden. Der Verteidiger des Mannes kündigt hingegen an, dass keine Tötungsabsicht vorgelegen habe. Sein Mandant habe niemanden ernsthaft verletzen wollen. Eine Erklärung, die nun vor Gericht geprüft werden wird. Seit dem Vorfall sitzt der 45-Jährige in Untersuchungshaft und wartet auf seinen Prozess.