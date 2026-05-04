Schwerer Unfall bei Maria Alm: 29-jährige Steirerin unter Verletzten

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Sonntagabend bei Maria Alm ereignet. Zwei Autos krachten frontal ineinander, mehrere Menschen wurden verletzt. Unter den Betroffenen ist auch eine 29-jährige Steirerin.

Auf der B164 endet die Fahrt in Maria Alm (Salzburg) für mehrere Menschen abrupt und schmerzhaft. Innerhalb weniger Sekunden kommt es zu einem Frontalzusammenstoß, der mehrere Verletzte fordert.

Heftiger Zusammenstoß auf der Bundesstraße

Gegen Abend prallen zwei Autos aus bislang ungeklärter Ursache frontal aufeinander. Ein 21-jähriger Pinzgauer ist gemeinsam mit zwei Mitfahrern im Alter von 21 und 24 Jahren unterwegs, als es zur Kollision kommt. Die Wucht des Aufpralls ist enorm, beide Fahrzeuge werden schwer beschädigt. Auch im zweiten Auto sitzt eine junge Frau, eine 29-jährige Steirerin. Für sie wird die Fahrt ebenfalls zum Albtraum.

Steirerin unter den Verletzten

Die 29-Jährige wird bei dem Zusammenstoß verletzt, ebenso wie die drei Insassen des anderen Fahrzeugs. Wie schwer die Verletzungen im Detail sind, war zunächst unklar. Fest steht: Alle Beteiligten müssen medizinisch versorgt und anschließend in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Für die Steirerin endet der Ausflug damit nicht nur abrupt, sondern auch mit einem Aufenthalt im Spital. Was genau zum Unfall geführt hat, ist derzeit noch Gegenstand von Ermittlungen.

Straße komplett gesperrt

Die Unfallstelle wird rasch abgesichert, doch die Bergungsarbeiten gestalten sich aufwendig. Während Einsatzkräfte die Verletzten versorgen und die Fahrzeuge bergen, muss die B164 im betroffenen Bereich vollständig gesperrt werden. Für Autofahrer bedeutet das Stillstand. Der Verkehr kommt vorübergehend komplett zum Erliegen, bis die Straße wieder freigegeben werden kann.