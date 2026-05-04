Gasgrill explodiert: Mann in Kapfenberg schwer verletzt

In Kapfenberg ist es Montagfrüh zu einer gefährlichen Explosion gekommen. Ein 48-Jähriger öffnete seinen Geräteschuppen, kurz darauf kam es zu einer Stichflamme und einer Verpuffung eines Gasgrills. Der Mann wurde schwer verletzt.

Ein 48-jähriger Mann hat seinen Geräteschuppen, worauf es plötzlich zu einer Stichflamme und in weiterer Folge zu einer Verpuffung des darin befindlichen Gasgrills kam.

Ein 48-jähriger Mann hat seinen Geräteschuppen, worauf es plötzlich zu einer Stichflamme und in weiterer Folge zu einer Verpuffung des darin befindlichen Gasgrills kam.

Als ein 48-jähriger Mann Montagfrüh die Tür zu seinem Geräteschuppen öffnet, kommt es schlagartig zu einer Stichflamme, unmittelbar danach zu einer Verpuffung. Der darin befindliche Gasgrill explodiert. Für den 48-Jährigen gibt es in diesem Moment kein Ausweichen mehr. Die Flammen erfassen ihn, besonders am Oberkörper. Nach ersten Erkenntnissen dürfte sich im Inneren Gas angesammelt haben.

Schwer verletzt ins Krankenhaus

Binnen Minuten treffen Einsatzkräfte ein. Polizei, Rettung, Notarzt und Feuerwehr werden gegen 6.20 Uhr alarmiert. Der Mann wird vor Ort erstversorgt, anschließend ins LKH Leoben eingeliefert. Er erleidet schwere Brandverletzungen. Während die Rettungskräfte den Verletzten versorgen, sichert die Feuerwehr die Unfallstelle. Der Schuppen wird auf mögliche Gasrückstände überprüft, um weitere Gefahren auszuschließen. Warum es zu der Explosion kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen laufen.