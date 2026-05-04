Die Würfel sind gefallen: Conny Hütter macht weiter

Monatelang ließ sie ihre Zukunft offen, nun ist die Entscheidung gefallen: Conny Hütter macht weiter. Die Steirerin hat bekannt gegeben, dass sie ihre Karriere fortsetzt und noch einmal angreifen will.

Es war eine Entscheidung, auf die viele gewartet haben. Nach einer Saison voller Emotionen und intensiver Belastung stand die Zukunft von Conny Hütter lange in der Schwebe. Jetzt herrscht Klarheit: Die 33-Jährige bleibt im Skisport und denkt noch nicht ans Aufhören.

Entscheidung nach intensiven Wochen

Nach dem Saisonende hatte sich die Steirerin bewusst Zeit genommen. Der Körper forderte Erholung, der Kopf Abstand. Die Frage, ob sie ihre Karriere fortsetzen würde, ließ sie offen. Nun hat sie diese Phase genutzt, um Bilanz zu ziehen und eine Richtung festzulegen, 5 Minuten hat berichtet. Bei einem Termin in Graz macht Hütter deutlich, dass die Motivation weiterhin vorhanden ist. Der Gedanke, die Rennen nur noch von außen zu verfolgen, passt für sie aktuell nicht. „Ich bin noch nicht bereit, von der Couch zuzuschauen! Deshalb werde ich kommende Saison am Start stehen“, so Hütter.

Eine Karriere mit Rückschlägen und Erfolgen

Der Weg der Speed-Spezialistin war nie geradlinig. Seit ihrem Weltcup-Debüt im Jahr 2011 gehört sie zur internationalen Elite, musste aber immer wieder Rückschläge verkraften. Mehrere schwere Verletzungen, darunter gleich drei Kreuzbandrisse, warfen sie zurück. Trotzdem kämpfte sie sich jedes Mal zurück und wurde zu einer der konstantesten Athletinnen im Weltcup. Zehn Siege, dazu Podestplätze bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen sowie der Gewinn der Abfahrtswertung zeigen, welches Niveau sie erreicht hat. Mit ihrer Entscheidung sendet Hütter ein klares Signal: Die Geschichte ist noch nicht zu Ende erzählt. Die kommende Saison soll kein Abschied werden, sondern ein weiteres Kapitel.